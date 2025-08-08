La TV diventa smart con Xiaomi Smart TV Stick 4K: lo SCONTO

Xiaomi Smart TV Stick 4K in sconto di quasi 20 euro su Amazon è l’affare del giorno per trasformare qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV, connessa e pronta per lo streaming. Tra i punti di forza ci sono il supporto alla risoluzione Ultra HD, alle tecnologie Dolby Atmos e Dolby Vision per un’esperienza multimediale senza compromessi e il sistema operativo Android TV.

Xiaomi Smart TV Stick 4K in sconto: forte risparmio

Lo colleghi alla presa HDMI ed è subito pronto all’uso. La connessione a internet avviene in modalità wireless, grazie al modulo Wi-Fi incluso. Al suo interno sono presenti un processore quad core affiancato da GPU per prestazioni sempre scattanti, 2 GB di RAM e 8 GB di memoria per l’archiviazione. Il telecomando in dotazione (visibile nell’immagine qui sotto) integra microfono per l’interazione vocale con Assistente Google e pulsanti per l’accesso rapido a piattaforme come Netflix e Prime Video. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda sull’e-commerce.

Da listino presente sul sito ufficiale costerebbe 62,99 euro, ma approfittando dello sconto disponibile oggi su Amazon puoi acquistare Xiaomi Smart TV Stick 4K al prezzo di soli 43,39 euro. Il risparmio è notevole e non ci sono coupon da attivare: la riduzione della spesa è automatica.

Va inoltre precisato che l’e-commerce si occupa direttamente della spedizione, assicurando la consegna gratuita a casa tua (o presso un punto di ritiro a tua scelta) entro pochi giorni. Non fatichiamo a immaginare che possa interessare a molti e andare a ruba. Se sei interessato, ti consigliamo di effettuare l’ordine adesso per non rischiare di dover fare i conti con un eventuale sold out.