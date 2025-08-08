 La TV diventa smart con Xiaomi Smart TV Stick 4K: lo SCONTO
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La TV diventa smart con Xiaomi Smart TV Stick 4K: lo SCONTO

Lo colleghi alla porta HDMI ed è subito pronto per lo streaming: ti proponiamo l'offerta di Amazon dedicata a Xiaomi Smart TV Stick 4K.
La TV diventa smart con Xiaomi Smart TV Stick 4K: lo SCONTO
Tecnologia Tv Monitor
Lo colleghi alla porta HDMI ed è subito pronto per lo streaming: ti proponiamo l'offerta di Amazon dedicata a Xiaomi Smart TV Stick 4K.

Xiaomi Smart TV Stick 4K in sconto di quasi 20 euro su Amazon è l’affare del giorno per trasformare qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV, connessa e pronta per lo streaming. Tra i punti di forza ci sono il supporto alla risoluzione Ultra HD, alle tecnologie Dolby Atmos e Dolby Vision per un’esperienza multimediale senza compromessi e il sistema operativo Android TV.

Compra Xiaomi Mi TV Stick 4K in sconto

Xiaomi Smart TV Stick 4K in sconto: forte risparmio

Lo colleghi alla presa HDMI ed è subito pronto all’uso. La connessione a internet avviene in modalità wireless, grazie al modulo Wi-Fi incluso. Al suo interno sono presenti un processore quad core affiancato da GPU per prestazioni sempre scattanti, 2 GB di RAM e 8 GB di memoria per l’archiviazione. Il telecomando in dotazione (visibile nell’immagine qui sotto) integra microfono per l’interazione vocale con Assistente Google e pulsanti per l’accesso rapido a piattaforme come Netflix e Prime Video. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda sull’e-commerce.

Il telecomando della Xiaomi Smart TV Stick 4K

Da listino presente sul sito ufficiale costerebbe 62,99 euro, ma approfittando dello sconto disponibile oggi su Amazon puoi acquistare Xiaomi Smart TV Stick 4K al prezzo di soli 43,39 euro. Il risparmio è notevole e non ci sono coupon da attivare: la riduzione della spesa è automatica.

Xiaomi Mi TV Stick 4K UHD 2024 black Schwarz (PFJ4175EU)

Compra Xiaomi Mi TV Stick 4K in sconto

Va inoltre precisato che l’e-commerce si occupa direttamente della spedizione, assicurando la consegna gratuita a casa tua (o presso un punto di ritiro a tua scelta) entro pochi giorni. Non fatichiamo a immaginare che possa interessare a molti e andare a ruba. Se sei interessato, ti consigliamo di effettuare l’ordine adesso per non rischiare di dover fare i conti con un eventuale sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Soundbar 2-in-1 a 48€ (doppio sconto): decidi tu come usarla

Soundbar 2-in-1 a 48€ (doppio sconto): decidi tu come usarla
Smart TV per le vacanze? Questa Majestic è in sconto a 170 euro

Smart TV per le vacanze? Questa Majestic è in sconto a 170 euro
Monitor curvo (34 pollici) per il gaming al MINIMO STORICO: 176€

Monitor curvo (34 pollici) per il gaming al MINIMO STORICO: 176€
Soundbar Samsung a 99€ (-60%): te lo chiede la tua TV

Soundbar Samsung a 99€ (-60%): te lo chiede la tua TV
Soundbar 2-in-1 a 48€ (doppio sconto): decidi tu come usarla

Soundbar 2-in-1 a 48€ (doppio sconto): decidi tu come usarla
Smart TV per le vacanze? Questa Majestic è in sconto a 170 euro

Smart TV per le vacanze? Questa Majestic è in sconto a 170 euro
Monitor curvo (34 pollici) per il gaming al MINIMO STORICO: 176€

Monitor curvo (34 pollici) per il gaming al MINIMO STORICO: 176€
Soundbar Samsung a 99€ (-60%): te lo chiede la tua TV

Soundbar Samsung a 99€ (-60%): te lo chiede la tua TV
Davide Tommasi
Pubblicato il
8 ago 2025
Link copiato negli appunti