HDMI Switch a soli 10 euro: offerta su Amazon

Avete pensato di collegare due dispositivi alla vostra televisione, ma non avete più porta HDMI libere? Oppure volete collegare lo stesso dispositivo a due monitor differenti? Abbiamo l’oggetto che fa per voi e ad un prezzo incredibile grazie ad un doppio sconto a tempo di Amazon. Ottima costruzione, affidabilità e piccole dimensioni sono le caratteristiche principali.

Techole HDMI Switch

Stiamo parlando del Techole HDMI Switch dotato di tre porte HDMI regolabili sia in ingresso che in uscita. Il dispositivo è interamente costruito in lega di alluminio solido ed è facile da installare e da far funzionare grazie alla modalità Plug & Play. Basterà, infatti, premere sul pulsante posto nella parte superiore e scambiare il segnale. Gli indicatori LED mostreranno quale connessione si sta utilizzando.

Questo switcher HDMI collega, quindi, due sorgenti HDMI a un monitor o collega una sorgente HDMI per passare da un monitor all’altro (non è possibile, quindi, visualizzare due display contemporaneamente). Supporta la tecnologia 3D, il 4K@30hz e il 1080p@60hz ad alta risoluzione e audio HD ed è compatibile con la maggior parte dei dispositivi con interfaccia HDMI standard come computer, Xbox 360, Xbox One, PS4, PS3, lettore Blu-Ray DVD, Chromecast, Apple TV e tanto altro.

Techole HDMI Switch fornisce una trasmissione dati ad alta larghezza di banda pari a 3.4 Gbps con cavi fino a 5 metri di lunghezza. Questo si traduce in nessun ritardo e nessuna perdita di qualità di immagine o suono. In poche parole, se siete alla ricerca di un buon dispositivo che faccia lo switch HDMI, questo potrebbe fare al caso vostro e lo trovate scontato su Amazon del 46% solo per le prossime ore.