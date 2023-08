Mini PC Stick fanless: il prezzo crolla con il coupon

Piccolo nelle dimensioni, ma abbastanza potente per trasformare qualsiasi monitor o televisore in una postazione per il lavoro, lo studio o l’intrattenimento multimediale, il Mini PC Stick del marchio HEIGAOLAPC è protagonista oggi di un’offerta su Amazon che vale la pena segnalare. Per approfittarne e acquistarlo a prezzo fortemente scontato non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

Per lavoro e studio: il Mini PC Stick di HEIGAOLAPC

Con sistema operativo Windows 11 Pro, integra le seguenti specifiche tecniche: processore Intel Celeron N4000, 4 GB di RAM DDR4, 64 GB di memoria interna eMMC per l’archiviazione, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.0 per la connettività wireless, due porte USB 3.0, una USB-C con supporto alla tecnologia DisplayPort per l’output audio-video, lettore microSD, slot Ethernet, jack audio e ovviamente connettore HDMI. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Le dimensioni sono compatte (‎12,8×5,1×1,3 centimetri), il design è quello fanless visibile nell’immagine qui sopra. In questo momento è possibile acquistare il Mini PC Stick di HEIGAOLAPC al prezzo finale di soli 129,99 euro, beneficiando dello sconto su Amazon grazie al coupon dedicato da attivare.

Scegliendo di effettuare subito l’ordine lo si riceverà già entro fine settimana, con spedizione gratuita e consegna a domicilio. Il marchio è lo stesso che, sull’e-commerce, propone un particolare Mini PC con schermo touch.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.