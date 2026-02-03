Helix 02 di Figure fa la lavastoviglie, finalmente un robot utile!

Siamo sommersi da video di robot che fanno salti mortali, sferrano calci volanti e occasionalmente prendono a pugni i loro creatori… Certo, è spettacolare. Ma che te ne fai di un robot che sa fare la verticale? Ci ha pensato l’azienda californiana Figure, con Helix 02, un robot che sa caricare e svuotare la lavastoviglie.

Robot Helix 02 carica e scarica la lavastoviglie

Il video rilasciato questa settimana da Figure è una rivelazione. Non per gli effetti speciali o per qualche mossa mozzafiato, ma proprio per la sua normalità. Helix 02 apre la lavastoviglie, estrae i piatti puliti, li ripone nei pensili e nei cassetti, poi ricarica l’elettrodomestico con le stoviglie sporche. Quattro minuti di autonomia totale, senza reset, senza intervento umano, senza incidenti. Solo un robot che fa esattamente quello che dovrebbe fare.

Guardando il video, si nota che Helix 02 è stato addestrato osservando umani veri. Il robot usa il piede per sollevare lo sportello aperto della lavastoviglie, quel gesto che tutti facciamo quando abbiamo le mani occupate. Chiude un cassetto con un colpo d’anca, come farebbe chiunque. Sono piccole sfumature, ma sono proprio questi dettagli che trasformano un automa meccanico in qualcosa che inizia a sembrare quasi… naturale.

L’azienda ha spiegato che dietro a questa performance c’è un singolo sistema neurale capace di controllare l’intero corpo del robot direttamente dai pixel. In pratica il robot vede quello che vediamo noi, elabora in tempo reale, decide come muoversi e lo fa senza bisogno di comandi esterni.

Mille ore per imparare a fare i piatti

Helix 02 non è nato imparato. Ci sono volute oltre 1.000 ore di addestramento basato su dati sul movimento umano e apprendimento per rinforzo, dalla simulazione alla realtà. Il robot ha prima imparato in un mondo virtuale, dove sbagliare non costa nulla, e poi ha trasferito quelle competenze nel mondo fisico, dove un errore potrebbe significare un piatto rotto o, peggio, un robot incastrato con la testa dentro la lavastoviglie.

E la lavastoviglie è solo l’ultimo capitolo di una serie di successi. Abbiamo già visto Figure 02 smistare pacchi in un magazzino logistico con la destrezza di un veterano delle spedizioni, caricare una lavatrice senza aggrovigliare i vestiti, e persino piegare il bucato, un’impresa che molti umani ancora non padroneggiano…

Addio faccende domestiche?

Ma prima di sognare un futuro dove i robot svolgono le faccende domestiche al posto nostro, serve un pizzico di sano scetticismo. Perché sì, il video è spettacolare. Ma è girato in un ambiente controllato, una cucina probabilmente progettata per essere robot-friendly, con tutto al posto giusto e nessun imprevisto. Ma come se la caverebbe Helix 02 in una vera cucina, con i pensili pieni fino all’orlo, i piatti impilati alla carlona, il cassetto delle posate che si inceppa sempre, e magari un gatto che decide di saltare sul piano cottura proprio mentre il robot sta riponendo i bicchieri?

Le demo tecnologiche vanno sempre prese con le pinze. Tra il laboratorio asettico e il caos quotidiano di una casa vissuta c’è un abisso.