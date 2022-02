HelloFresh: sconto di 40 euro sulle prime 3 box

HelloFresh, azienda specializzata nelle consegne di meal-kit, ha fatto il suo debutto nel nostro paese alla fine del 2021.

Si tratta di una multinazionale che si occupa di consegnare box con tutto il necessario per cucinare un pasto di qualità in poco tempo. Tutto ciò, oltre ad essere pratico, permette anche di evitare spreco di cibo e di denaro.

A testimoniare il successo di HelloFresh, vi è la quotazione alla Borsa di Francoforte dal 2017 e una presenza in svariati paesi (dagli Stati Uniti all’Australia, passando per Canada e buona parte dell’Europa).

Proprio per promuovere il servizio in Italia, l’azienda ha deciso di proporre un’offerta estremamente interessante. Sulle prime 3 box ordinate infatti, è possibile ottenere uno sconto di ben 40 euro sul prezzo complessivo.

HelloFresh permette dunque di risparmiare 40 euro: acquistando le tue prime tre box, la prima la pagherai soltanto 21,99 euro, senza alcuna spesa di spedizione.

HelloFresh, uno sconto per provare questo nuovo e gustoso servizio

Perché HelloFresh ha conquistato una miriade di clienti in tutto il mondo?

I box offerti da questo marchio includono 12 ricette, ispirate alla cucina regionale e internazionale. Non solo: i clienti possono creare un abbonamento personalizzato, con un singolo box che include tutti i pasti settimanali.

Una soluzione dunque, che si indirizza sia verso chi ha tempi ristretti e non ha tempo per andare a fare la spesa. Allo stesso tempo, attraverso i box di HelloFresh, è più facile seguire un particolare regime alimentare. Vengono infatti proposti box appositi per vegetariani o per persone con specifiche esigenze a livello di calorie.

Altro punto di forza che caratterizza HelloFresh e che ha contribuito al suo successo è la qualità degli ingredienti, uno dei principali marchi di fabbrica di questa azienda. Il tutto sempre e comunque all’insegna della comodità e della filosofia “zero sprechi“.

L’offerta di cui abbiamo precedentemente parlato dunque, risulta un’opportunità imperdibile. Pagando solo 21,99 euro (e senza alcun tipo di spesa di spedizione) è possibile provare HelloFresh e tutta la bontà dei suoi piatti.

