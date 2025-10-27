 Hera Hybrid: la nuova offerta con bonus fino a 200€ su luce e gas
Hera propone una nuova soluzione ibrida e intelligente per le bollette di luce e gas: Hera Hybrid, un’offerta che unisce la sicurezza del prezzo fisso e la flessibilità del prezzo variabile. Attivabile fino al 31 ottobre 2025, la promozione è riservata ai nuovi clienti e prevede un bonus fino a 200€(100€ su luce e 100€ su gas), erogato in 24 mesi per chi sottoscrive online.

Prezzo fisso entro soglia, variabile oltre

Hera Hybrid è pensata per offrire un profilo di consumo bilanciato. Fino alla soglia mensile stabilita, si applica un prezzo fisso, mentre i consumi eccedenti seguono l’andamento del mercato.
Per la luce, il prezzo fisso è di 0,1349 €/kWh, con un contributo sui consumi di 0,0358 €/kWh e un costo di commercializzazione pari a 12 €/mese.
Oltre soglia, si applica un prezzo variabile basato sul PUN Index GME, che a settembre 2025 ha registrato 0,1200 €/kWh.
Per il gas, il prezzo fisso entro soglia è di 0,499 €/Smc, con un contributo sui consumi di 0,1590 €/Smc e prezzo variabile oltre soglia indicizzato al PSV, pari a 0,3773 €/Smc nello stesso periodo.

Bonus fino a 200€ e prezzi garantiti per 24 mesi

L’offerta include un bonus “Heraviglioso” di 100€ per ciascuna fornitura (luce e gas), riconosciuto in 24 quote mensili. I prezzi restano bloccati per 24 mesi, offrendo stabilità in un contesto di mercato soggetto a continue oscillazioni. Tutte le tariffe sono al netto di IVA e imposte, ma includono le perdite di rete secondo le disposizioni ARERA.

Una scelta flessibile e digitale

Hera Hybrid si attiva interamente online in pochi minuti, con la possibilità di gestire consumi e soglie tramite i canali digitali Hera. L’offerta è disponibile anche con consulenza dedicata, per individuare la soluzione più adatta al proprio profilo di consumo.
Accanto ai piani luce e gas, Hera propone servizi complementari come Hera Caldaia e Hera Clima, per migliorare l’efficienza energetica domestica e ridurre i consumi. Per conoscere l’offerta completa di Hera clicca qui.

Pubblicato il 27 ott 2025

