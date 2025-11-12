 Hera Hybrid Special: luce e gas flessibili con 30€ di vantaggio subito in bolletta
Nel mercato energetico in continua evoluzione, Hera Hybrid Special si distingue come una soluzione su misura per chi cerca equilibrio tra sicurezza dei costi e vantaggi del mercato libero. L’offerta, valida per 24 mesi, permette di combinare il meglio dei due mondi: un prezzo fisso entro una soglia di consumo e un prezzo variabile oltre la soglia, calcolato sul valore del PUN (energia elettrica) o PSV (gas naturale). Un modello ibrido che consente di gestire in modo intelligente le spese energetiche in base ai propri consumi.

Prezzi chiari e trasparenti per luce e gas

Per l’energia elettrica, Hera propone un prezzo fisso di 0,1349 €/kWh fino alla soglia mensile e un prezzo variabile legato al PUN Index GME per i consumi extra soglia. Il contributo sui consumi è di 0,0358 €/kWh, con un corrispettivo di commercializzazione di 12 €/mese.
Sul fronte gas, il prezzo fisso entro la soglia è di 0,499 €/Smc, mentre oltre soglia si applica il valore PSV (a settembre 2025 pari a 0,3773 €/Smc), più un contributo di 0,1590 €/Smc e un corrispettivo di 12 €/mese. Tutti i prezzi sono inclusivi delle perdite di rete e soggetti alle condizioni stabilite da ARERA.

Bonus e vantaggi digitali

Chi attiva Hera Hybrid Special online può ottenere un Bonus Digital di 30 euro, erogato direttamente in bolletta in sei quote durante i primi 15 mesi di fornitura. L’offerta è completamente gestibile online: dall’attivazione alle modifiche contrattuali, fino al monitoraggio dei consumi tramite area clienti o app Hera. Un modo pratico per controllare in tempo reale l’andamento della spesa e pianificare i propri consumi.

Servizi aggiuntivi per la casa

Oltre all’offerta luce e gas, Hera mette a disposizione soluzioni integrate per il comfort domestico: Hera Caldaia per chi desidera sostituire l’impianto con modelli più efficienti e Hera Clima per il riscaldamento e raffrescamento stagionale. Tutti i prodotti sono pensati per ridurre l’impatto energetico e garantire assistenza continua nel tempo.

Un consulente sempre disponibile

Per chi desidera una valutazione personalizzata, Hera offre la possibilità di parlare gratuitamente con un consulente energetico. L’esperto aiuta a individuare la soglia di consumo più adatta e la percentuale di energia da mantenere a prezzo fisso, in modo da ottimizzare il risparmio senza rinunciare alla protezione dai rincari. Per conoscere l’offerta completa di Hera Hybrid Special clicca qui.

Pubblicato il 12 nov 2025

