Hera Hybrid Special: scopri le bollette luce e gas intelligenti con 60€ di bonus

Hera Hybrid Special è l’innovativa offerta luce e gas pensata per mettere insieme i vantaggi del prezzo fisso e del prezzo variabile. Questo significa avere bollette davvero intelligenti che ti permetteranno di risparmiare sul lungo termine, con soglie di consumo personalizzato e la possibilità di risparmiare sfruttando eventuali ribassi della tariffa variabile. Oggi puoi attivare l’offerta con un bonus massimo di 60 euro per entrambe le forniture di luce e gas.

All’attivazione della promozione potrai attivare la tua soglia di consumo personalizzata. Come funziona? Fino al livello da te impostato l’energia è fornita a prezzo fisso, così da sapere sempre quanto spendi: poi, se dovessi superare la soglia, i consumi vengono fatturati a prezzo variabile seguendo l’andamento del mercato con la possibilità di beneficiare di eventuali ribassi.

Ogni mese, potrai scegliere liberamente quanta parte dei tuoi consumi coprire con prezzo fisso adattando l’offerta alle tue abitudini con una flessibilità mai vista rispetto alle tariffe tradizionali.

Da un lato avrai quindi la tranquillità del prezzo bloccato e dall’altra la possibilità di sfruttare i vantaggi del prezzo variabile: è adatta a te se vuoi pianificare spese e consumi, sapendo esattamente quanto andrai a spendere e avere maggiore libertà nella gestione di luce e gas.

Infine, come anticipato, attivandola adesso puoi avere un bonus di 60 euro (30€ su luce e 30€ su gas) che verrà spalmato sulle bollette nel corso dell’anno. L’attivazione è semplice e completamente digitale, senza costi aggiuntivi né interruzioni della fornitura corrente.