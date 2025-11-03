 Hera Hybrid Special: scopri le bollette luce e gas intelligenti con 60€ di bonus
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Hera Hybrid Special: scopri le bollette luce e gas intelligenti con 60€ di bonus

Con Hera Hybrid Special combini i vantaggi del prezzo fisso e del prezzo variabile di luce e gas.
Hera Hybrid Special: scopri le bollette luce e gas intelligenti con 60€ di bonus
Green Risparmio energetico
Con Hera Hybrid Special combini i vantaggi del prezzo fisso e del prezzo variabile di luce e gas.

Hera Hybrid Special è l’innovativa offerta luce e gas pensata per mettere insieme i vantaggi del prezzo fisso e del prezzo variabile. Questo significa avere bollette davvero intelligenti che ti permetteranno di risparmiare sul lungo termine, con soglie di consumo personalizzato e la possibilità di risparmiare sfruttando eventuali ribassi della tariffa variabile. Oggi puoi attivare l’offerta con un bonus massimo di 60 euro per entrambe le forniture di luce e gas.

Attiva l’offerta Hera

All’attivazione della promozione potrai attivare la tua soglia di consumo personalizzata. Come funziona? Fino al livello da te impostato l’energia è fornita a prezzo fisso, così da sapere sempre quanto spendi: poi, se dovessi superare la soglia, i consumi vengono fatturati a prezzo variabile seguendo l’andamento del mercato con la possibilità di beneficiare di eventuali ribassi.

Ogni mese, potrai scegliere liberamente quanta parte dei tuoi consumi coprire con prezzo fisso adattando l’offerta alle tue abitudini con una flessibilità mai vista rispetto alle tariffe tradizionali.

Da un lato avrai quindi la tranquillità del prezzo bloccato e dall’altra la possibilità di sfruttare i vantaggi del prezzo variabile: è adatta a te se vuoi pianificare spese e consumi, sapendo esattamente quanto andrai a spendere e avere maggiore libertà nella gestione di luce e gas.

Attiva l’offerta Hera

Infine, come anticipato, attivandola adesso puoi avere un bonus di 60 euro (30€ su luce e 30€ su gas) che verrà spalmato sulle bollette nel corso dell’anno. L’attivazione è semplice e completamente digitale, senza costi aggiuntivi né interruzioni della fornitura corrente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Octopus, le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso scadono il 5 novembre

Octopus, le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso scadono il 5 novembre
Con Octopus Energy il freddo non fa più paura (né le bollette): prezzo fisso per 12 mesi

Con Octopus Energy il freddo non fa più paura (né le bollette): prezzo fisso per 12 mesi
Hera, la nuova offerta di novembre: bonus di 60€ per i nuovi clienti

Hera, la nuova offerta di novembre: bonus di 60€ per i nuovi clienti
Octopus abbassa il prezzo del gas a 0,37 euro/Smc fino al 5 novembre

Octopus abbassa il prezzo del gas a 0,37 euro/Smc fino al 5 novembre
Octopus, le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso scadono il 5 novembre

Octopus, le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso scadono il 5 novembre
Con Octopus Energy il freddo non fa più paura (né le bollette): prezzo fisso per 12 mesi

Con Octopus Energy il freddo non fa più paura (né le bollette): prezzo fisso per 12 mesi
Hera, la nuova offerta di novembre: bonus di 60€ per i nuovi clienti

Hera, la nuova offerta di novembre: bonus di 60€ per i nuovi clienti
Octopus abbassa il prezzo del gas a 0,37 euro/Smc fino al 5 novembre

Octopus abbassa il prezzo del gas a 0,37 euro/Smc fino al 5 novembre
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
3 nov 2025
Link copiato negli appunti