 Hera lancia il Bonus Digital: 60 euro di sconto su luce e gas
Per i nuovi clienti che sottoscrivono l'offerta Hera Hybrid Lucee Gas: promozione valida per un periodo di tempo limitato.
Per i nuovi clienti che sottoscrivono l'offerta Hera Hybrid Lucee Gas: promozione valida per un periodo di tempo limitato.
Gruppo Hera

Il Gruppo Hera, multiutility italiana che opera nei settori ambiente, acqua ed energia, ha promosso il Bonus Digital, grazie al quale è possibile beneficiare di uno sconto di 60 euro su luce e gas sottoscrivendo una nuova fornitura Hera Hybrid. Il bonus viene erogato in sei quote, rispettivamente nel 1°, 2°, 3°, 13°, 14° e 15° mese di fornitura.

Al di là delle tariffe convenienti e del nuovo bonus, Hera Hybrid Luce e Gas si distingue dalle altre offerte presenti nel mercato libero italiano per il suo profilo bilanciato. Infatti, i clienti che scelgono di sottoscrivere l’offerta di Hera beneficeranno da una parte di una quantità di energia a prezzo fisso, così da mettersi al riparo dagli aumenti del mercato dell’energia, dall’altra di una quantità di energia a prezzo variabile, in modo da approfittare di eventuali ribassi.

Vai all’offerta Hera Hybrid

Le nuove tariffe luce e gas dell’offerta Hera Hybrid Special

Con l’introduzione del Bonus Digital, cambiano anche le tariffe dell’offerta luce e gas Hera Hybrid Special del Gruppo Hera. Ecco la panoramica completa che riepiloga tutte le tariffe.

Prezzo luce

  • Entro la soglia: 0,1349 euro/kWh (valido tutti i giorni a tutte le ore)
  • Extra soglia: prezzo luce all’ingrosso più contributo sui consumi di 0,0358 euro/kWh
  • Corrispettivi: 12 euro al mese come corrispettivo di commercializzazione + 0,005 euro/kWh come integrazione mercato e capacità
  • Bonus Digital per i nuovi clienti: 30 euro

Prezzo Gas

  • Entro la soglia: 0,499 euro/Smc (valido tutti i giorni a tutte le ore)
  • Extra soglia: prezzo gas all’ingrosso + contributo sui consumi di 0,1590 euro/Smc
  • Corrispettivi: 12 euro al mese come corrispettivo di commercializzazione
  • Bonus Digital per i nuovi clienti: 30 euro

Insieme ai vantaggi relativi al Bonus Digital di 60 euro e al profilo bilanciato, la scelta dell’offerta Hera Hybrid Special include anche la funzione Diario dei Consumi, attraverso cui ogni cliente riceve un report completo di monitoraggio dei propri consumi, così da adottare la strategia più efficace per risparmiare sulle successive bollette.

Vai all’offerta Hera Hybrid

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 nov 2025

Federico Pisanu
4 nov 2025
