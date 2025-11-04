Hera lancia il Bonus Digital: 60 euro di sconto su luce e gas

Il Gruppo Hera, multiutility italiana che opera nei settori ambiente, acqua ed energia, ha promosso il Bonus Digital, grazie al quale è possibile beneficiare di uno sconto di 60 euro su luce e gas sottoscrivendo una nuova fornitura Hera Hybrid. Il bonus viene erogato in sei quote, rispettivamente nel 1°, 2°, 3°, 13°, 14° e 15° mese di fornitura.

Al di là delle tariffe convenienti e del nuovo bonus, Hera Hybrid Luce e Gas si distingue dalle altre offerte presenti nel mercato libero italiano per il suo profilo bilanciato. Infatti, i clienti che scelgono di sottoscrivere l’offerta di Hera beneficeranno da una parte di una quantità di energia a prezzo fisso, così da mettersi al riparo dagli aumenti del mercato dell’energia, dall’altra di una quantità di energia a prezzo variabile, in modo da approfittare di eventuali ribassi.

Le nuove tariffe luce e gas dell’offerta Hera Hybrid Special

Con l’introduzione del Bonus Digital, cambiano anche le tariffe dell’offerta luce e gas Hera Hybrid Special del Gruppo Hera. Ecco la panoramica completa che riepiloga tutte le tariffe.

Prezzo luce

Entro la soglia : 0,1349 euro/kWh (valido tutti i giorni a tutte le ore)

: 0,1349 euro/kWh (valido tutti i giorni a tutte le ore) Extra soglia : prezzo luce all’ingrosso più contributo sui consumi di 0,0358 euro/kWh

: prezzo luce all’ingrosso più contributo sui consumi di 0,0358 euro/kWh Corrispettivi : 12 euro al mese come corrispettivo di commercializzazione + 0,005 euro/kWh come integrazione mercato e capacità

: 12 euro al mese come corrispettivo di commercializzazione + 0,005 euro/kWh come integrazione mercato e capacità Bonus Digital per i nuovi clienti: 30 euro

Prezzo Gas

Entro la soglia : 0,499 euro/Smc (valido tutti i giorni a tutte le ore)

: 0,499 euro/Smc (valido tutti i giorni a tutte le ore) Extra soglia : prezzo gas all’ingrosso + contributo sui consumi di 0,1590 euro/Smc

: prezzo gas all’ingrosso + contributo sui consumi di 0,1590 euro/Smc Corrispettivi : 12 euro al mese come corrispettivo di commercializzazione

: 12 euro al mese come corrispettivo di commercializzazione Bonus Digital per i nuovi clienti: 30 euro

Insieme ai vantaggi relativi al Bonus Digital di 60 euro e al profilo bilanciato, la scelta dell’offerta Hera Hybrid Special include anche la funzione Diario dei Consumi, attraverso cui ogni cliente riceve un report completo di monitoraggio dei propri consumi, così da adottare la strategia più efficace per risparmiare sulle successive bollette.