La VPN di Hide.me compie 10 anni: il regalo è per te

Creata nel 2012 con l’obiettivo dichiarato di fornire sicurezza e libertà per ogni utente Internet , la VPN di Hide.me è protagonista in questi giorni di una promozione dedicata al suo decimo anniversario: il servizio è accessibile approfittando di un forte sconto sull’abbonamento mensile: il risparmio ammonta complessivamente a 179 euro.

La promozione per il compleanno è della VPN di Hide.me

Sottoscrivendo subito l’offerta, si ha accesso anche a 2 TB di spazio per l’archiviazione sicura dei propri dati sul cloud. In questo modo, sarà possibile contare su una piattaforma cifrata e protetta in cui gestire documenti, contenuti multimediali e file di ogni tipo.

Ancora, la VPN risulta compatibile con tutti i dispositivi in circolazione grazie alle applicazioni dedicate: non solo computer (Windows, macOS, Linux) o smartphone e tablet (Android, iOS), ma anche router e Amazon Fire TV.

La Virtual Private Network di Hide.me è composta da oltre 2.000 server distribuiti in 75 paesi di tutto il mondo e gestita sulla base di una rigorosa politica zero log, per garantire che nessun dato degli utenti sia salvato o condiviso. Permette di scegliere tra diversi protocolli (IKEv2, OpenVPN, SoftEther, SSTP) e di poter contare su una corte crittografia AES-256 bit del traffico trasmesso e ricevuto.

All’elenco delle funzionalità si aggiungono accessi multipli simultanei, Stealth Guard, Split Tunneling, protezione dalle falle IP, Kill Switch e selezione automatica del server più veloce. In caso di necessità si può ricorrere al supporto tecnico 24/7 pronto a rispondere a qualsiasi domanda. Tutto questo, oggi, in occasione del decimo anniversario del servizio, è proposto al prezzo mensile di soli 2,49 euro scegliendo l’abbonamento biennale. Chi lo desidera, può effettuare il pagamento anche in criptovalute: Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Monero, Horizen o ZCash.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.