VPN remota e VPN cloud: qual è la differenza?

Nell’ambito delle Virtual Private Network, al giorno d’oggi, esistono diverse tipologie di servizi.

Le VPN aziendali, nello specifico, propongono principalmente due soluzioni apprezzabili, ovvero le VPN remote e le VPN cloud. Ma qual è la reale differenza tra queste due tipologie di piattaforme?

Una VPN remota, chiamata anche VPN di accesso remoto, permette di agire sui singoli dispositivi di una rete aziendale. Questa soluzione è molto utile nel caso dello smart working, per creare un ambiente di connessione condiviso tra colleghi.

Il Cloud VPN, invece consente la connessione tra due reti aziendali private, come quelle di una filiale e della sede principale, per la comunicazione interna sicura.

Queste soluzioni però non devono distogliere tra le priorità in fase di selezione di una VPN di alto livello, che si tratti dell’ambito aziendale o di quello domestico.

VPN remota e VPN cloud una soluzione per l’ambito aziendale (e non solo)

Uno dei provider più apprezzati per quanto concerne le aziende è senza ombra di dubbio ExpressVPN. Stiamo parlando di una piattaforma capace di adattarsi a qualunque contesto, grazie a un servizio qualitativamente apprezzabile sotto ogni punto di vista.

La crittografia di livello militare, per esempio, permette un offuscamento dell’indirizzo IP ottimale. Ciò, abbinato a un sistema di kill switch automatico, permette di utilizzare la VPN in tutta sicurezza, senza timori rispetto ad intromissioni esterne.

Nel complesso però, è tutto il servizio legato ad ExpressVPN che convince l’utenza. Con la possibilità di provare la VPN, grazie alla formula di rimborso a 30 giorni, è possibile toccare con mano tutto il valore di questo servizio.

Non solo: grazie all’attuale promozione, è possibile sottoscrivere un abbonamento da 12 mesi con il 49% di sconto. Ciò si traduce in tutta la protezione di ExpressVPN per appena 6,67 dollari al mese.

Infine, vi è anche un ulteriore piccolo regalo. All’anno di abbonamento infatti, vengono aggiunti 3 mesi di VPN gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.