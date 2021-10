HideMyAss VPN: piano triennale al 73% in meno, 2,99 Euro al mese

In queste giornate di ottobre 2021 molti servizi Virtual Private Network, detti anche semplicemente VPN, sono proposti dai rispettivi fornitori a prezzi stracciati rispetto alla norma. A beneficiare di promozioni speciali sono, soprattutto, i piani triennali. Nelle giornate precedenti abbiamo avuto occasione di trattare le offerte su Hola VPN. Oggi, invece, vi parleremo dello sconto del 73% attivo su HMA VPN, per il prezzo finale di 2,99 Euro al mese.

HMA VPN: 73% in meno sul piano triennale

La VPN firmata HideMyAss fa affidamento su oltre 1.080 server collocati in oltre 290 posizioni geografiche. La scelta varia molto, con 189 di essi ottimizzati in maniera specifica per lo streaming di contenuti multimediali, con prestazioni che toccano anche il picco di 20 Gbps. Inoltre, non manca il supporto al Peer-to-Peer.

Per tutelare ogni utente, HMA VPN offre innanzitutto l’IP casuale ogni 10 minuti o una singola volta al giorno così da impedire a terze parti il tracciamento. La sicurezza viene potenziata dalla crittografia AES a 256 bit. Il servizio gode poi di funzionalità avanzate da non sottovalutare, come il Kill Switch per bloccare l’accesso a Internet in maniera automatica in caso di problemi con la connessione alla VPN, o anche lo Split Tunneling per selezionare le diverse applicazioni che devono obbligatoriamente accedere alla rete tramite VPN.

La VPN di HideMyAss è estremamente facile da utilizzare, complice l’interfaccia utente semplificata, ed è supportata ufficialmente non solo da PC Windows, macOS e Linux, ma anche da smartphone Android, iOS, PlayStation, Xbox, Apple TV e altro ancora. Importante notare come qualsiasi piano proposto da HMA consenta un numero illimitato di installazioni, per un massimo di 5 connessioni simultanee.

Ma veniamo al dettaglio più importante: il prezzo. Come specificato in apertura, la VPN di HideMyAss attualmente è proposta a 2,99 Euro al mese per il piano da 36 mesi, ergo triennale. Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, per un totale di 107,64 Euro IVA inclusa. Normalmente, questo piano costa 395,64 Euro, quindi si tratta di un’offerta davvero imperdibile. Tra i metodi di pagamento accettati troviamo carte di credito, PayPal, Google Pay e Apple Pay. In caso di insoddisfazione, gli utenti potranno avvalersi della garanzia di rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Per chi fosse particolarmente interessato all'acquisto, consigliamo di leggere la nostra recensione di HideMyAss VPN.