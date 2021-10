Hola VPN: sicurezza e tutto lo sport in diretta a 2,69 Euro al mese

Hola VPN è uno dei tanti servizi Virtual Private Network che potete trovare in rete, utili alla protezione della propria identità durante la navigazione in rete e alla visualizzazione di contenuti normalmente non disponibili in Italia. Sebbene la versione gratuita abbia relativamente poche limitazioni rispetto a piattaforme concorrenti, resta consigliato l’acquisto della versione Premium. Fortunatamente, in queste settimane è disponibile uno sconto importante sul piano triennale. Attualmente, il prezzo è pari a solo 2,69 Euro al mese.

Hola VPN: sconto importante sul piano Premium

L’abbonamento premium di Hola VPN è essenziale per accedere a siti bloccati nel Belpaese e navigare nell’anonimato assoluto. Acquistandolo, infatti, potrete sfruttare il servizio su massimo 10 dispositivi con singolo abbonamento. Tra i prodotti compatibili troviamo PC Windows, macOS, smartphone Android e iOS, ma anche smart TV e console.

Tra i servizi di streaming supportati figurano, ad esempio, nomi importanti statunitensi come Showtime, ABC, HBO, hulu, Peacock ed ESPN. O ancora, troviamo il BBC iPlayer britannico e tutte le piattaforme necessarie per assistere ai principali eventi sportivi. Grazie a Hola VPN, infatti, potrete vedere tutti i match della NBA o della NHL, sempre se siete fan del basket e dell’hockey.

L’abbonamento triennale a Hola VPN Premium è il più conveniente tra quelli proposti. Grazie all’attuale sconto del 79%, potrete accedere al servizio a soli 2,69 Euro al mese. Normalmente, il piano da tre anni costerebbe 467,64 Euro, mentre ora è calato a 96,84 Euro! Oltretutto, i gestori della piattaforma hanno una policy di rimborso entro 30 giorni nel caso in cui non siate soddisfatti dal servizio. Il pagamento, invece, dovrà essere effettuato con carta di credito, PayPal o Google Pay.

Se siete particolarmente interessati ai servizi VPN disponibili sul mercato, vi ricordiamo che potete trovare anche la nostra guida sulle migliori VPN del 2021, analizzate per costi e caratteristiche.