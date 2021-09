HideMyAss VPN: solo 2,99 euro/mese per tre anni

HideMyAss è una delle tante VPN disponibili sul mercato. Tra le sue caratteristiche migliori c'è la vasta rete di server che copre oltre 210 paesi nel mondo. Gli utenti possono approfittare dell'attuale offerta per risparmiare il 73% sull'abbonamento per tre anni e navigare in assoluto anonimato con 5 dispositivi.

HideMyAss VPN: solo 2,99 euro/mese

La rete di HideMyAss VPN è composta da oltre 1.080 server in oltre 290 posizioni geografiche. L'utente può scegliere server ottimizzati per lo streaming e per il P2P che offrono elevate prestazioni (fino a 20 Gbps). Grazie alla funzionalità IP casuale, la VPN assegna un indirizzo diverso ogni 10 minuti o una volta al giorno, in modo da evitare il tracciamento.

La privacy viene inoltre garantita dalla politica no-log. Il traffico è protetto dalla crittografia AES a 256 bit, mentre il protocollo utilizzato è OpenVPN, considerato il migliore in termini di sicurezza, prestazioni e stabilità. Tra le funzionalità avanzate ci sono Split Tunneling (scelta delle applicazioni che devono passare dalla VPN) e Kill Switch (blocco automatico dell'accesso a Internet, se cade la connessione alla VPN).

HideMyAss supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router, Apple TV, Android TV, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Può essere installata su un numero illimitato di dispositivi, ma può essere attivata contemporaneamente su cinque dispositivi (dieci con il piano Family).

L'abbonamento triennale può essere sottoscritto al costo di 2,99 euro/mese (sconto del 73%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay e Apple Pay. Eventualmente è possibile sfruttare la garanzia di rimborso entro 30 giorni.