HiFive Premier P550: la nuova piattaforma di Canonical ed ESWIN

Con un comunicato ufficiale, Canonical ha annunciato la disponibilità ufficiale della nuova piattaforma HiFive Premier P550, realizzata insieme ad ESWIN Computing per lo sviluppo. Fa uso dell’architettura aperta RISC-V, per garantire agli sviluppatori di riuscire a sfruttare appieno l’ecosistema offerto da Ubuntu, con un’integrazione estremamente facile, e accelerare al tempo stesso l’innovazione nel lavoro di sviluppo dei programmi per RISC-V.

HiFive Premier P550: la nuova piattaforma di sviluppo di Canonical e ESWIN Computing

L’annuncio di HiFive Premier P550 era stato già fatto a metà del 2024. Canonical ed ESWIN hanno quindi collaborato insieme per far in modo che il nuovo prodotto sia già disponibile a partire da questo mese.

ESWIN Computing si è occupata della progettazione del SoC che equipaggia la scheda, ovvero l’EIC7700X. Si tratta di un processore dotato di quattro core ARM funzionanti a 1,4 GHz, una frequenza che permette di offrire le prestazioni più elevate tra i processori di tipologia RISC attualmente disponibili.

Il resto delle caratteristiche di HiFive Premier P550 include invece 16 o 32GB di memoria RAM LPDDR5, 1 slot d’espansione di tipo PCI-E, due porte Ethernet 10/100/1000, un connettore SATA3 per il collegamento di SSD o HDD, 5 porte USB 3 e una GPU integrata Imagination AXM-8-256. A ciò si aggiunge 1 connettore interno USB a 19-pin per il collegamento di porte aggiuntive, un connettore interno USB Tipo-E, 1 header JTAG, 1 connettore per un lettore di schede microSD, 1 connettore USB 2 Tipo-C per il debug UART/JTAG attraverso FT4232H e 1 connettore HDMI 2.0.

La scheda madre ha un form factor Mini-ITX, insieme a 3 connettori per ventole, connettori posteriori per il collegamento dell’audio e un connettore da 40 pin per il collegamento di periferiche (1 I2C, 1x QSPI, 1x UART, 16x GPIO).

HiFive Premier P550 è naturalmente fornito con Ubuntu 24.04 LTS preinstallato, insieme al kernel Linux 6.6 e relativi aggiornamenti. La variante con 16GB di RAM è disponibile all’acquisto a un prezzo di 385€, mentre il prezzo sale a 481€ per la versione equipaggiata con 32GB di RAM. Per tutte le informazioni è possibile visitare la pagina dell’annuncio di HiFive.