Hisense, 40 pollici al miglior prezzo di sempre

Continua ancora per alcuni giorni la sfornata di sconti che il marchio Hisense ha lanciato sui propri televisori disponibili su Amazon. L'offerta odierna è una vera e propria esclusiva del marketplace, con un -12% spalmato su un televisore da 40 pollici che, grazie a questa sforbiciata, scende addirittura sotto i 300 euro.

Hisense 40AE5500F, meno di 300€

289 euro il prezzo finale per questo Hisense 40AR5500F, smart tv con definizione Full HD sul tradizionale design sottile e spartano che il gruppo mette a disposizione sulla propria gamma di televisori. Il dispositivo è inoltre dotato di DVB-T2, dunque è pienamente compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre e può garantire quindi la piena visione di tutti i canali senza alcun apparato aggiuntivo.

A questo prezzo si tratta della migliore offerta degli ultimi mesi per il 40 pollici Hisense, unendo così anche questo modello ai molti altri in offerta in queste ore (vedi questo 50″, a soli 389 euro). Hisense, sponsor ufficiale Euro 2020 (gli europei di calcio, spostati a causa Covid, saranno disputati a partire dal prossimo 11 giugno), punta proprio su questi mesi di grandi emozioni sportive per lanciare il proprio brand sul mercato di massa europeo: per riuscirci il marchio sposa la qualità dei modelli ad offerte appetibili per chiunque stia pensando ad un nuovo televisore per le proprie serate di passioni in tv.