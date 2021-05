Europei 2021: vivili su un Hisense da 50 pollici, guarda che sconto

Quando una smart tv da 50 pollici dal prezzo di 799 euro è disponibile per l'acquisto a soli 549 euro, significa una cosa sola: che l'occasione è servita. Se in aggiunta a questo c'è la fortuna di incontrare un'offerta che non solo è importante, ma è anche della durata di 13 giorni, allora significa che non si tratta di una offerta lampo che scade prima di offrire il tempo di ragionare adeguatamente sul prodotto. L'opportunità è messa in nero su bianco: -31% fino a fine mese e per tutti il calcio d'inizio sarà con audio Dolby Atmos, colori HDR+ e sistema operativo in grado di riconoscere le scene riprodotte per un'autoregolazione continua e proattiva.

Hisense 50U71QF

Si tratta di una Hisense 50U71QF, un pannello Ultra HD 4k Quantum Dot disponibile in esclusiva su Amazon che mette assieme la qualità del brand ad uno sconto del 31% che, proprio nel giorno della conferma di Roberto Mancini alla guida della nazionale, strizza l'occhio a quanti vogliono godersi al meglio la prossima avventura agli Europei.

Una smart tv di qualità, con Alexa integrato e profilo “unibody” supersottile. 549 euro per un 50 pollici di questo tipo significano la speranza di poter godere davvero di un bel Europeo. Hisense, sponsor ufficiale della manifestazione, mette in campo i propri modelli migliori proprio per penetrare il mercato europeo attraverso le emozioni che le Nazionali sapranno offrire. Si parte con Turchia-Italia, 11 giugno: su quale tv la vedrai?