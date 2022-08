Hisense è il nuovo partner ufficiale dell'Inter

Si registra oggi una nuova stretta di mano tra una realtà del mondo tecnologico e una società di calcio. La filiale italiana di Hisense è ora Official Partner dell’Inter. L’annuncio è giunto a pochi giorni dal fischio d’inizio della nuova Serie A. Un campionato che i nerazzurri proveranno a conquistare per cucirsi la seconda stella sul petto.

L’Inter scende in campo con Hisense

La collaborazione è biennale, prevista fino alla stagione 2024-2025. Ad accomunare le due realtà, come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, sono valori fondamentali di innovazione e ricerca della migliore performance, sia sul campo da gioco sia all’interno delle case dei consumatori . Oltre a questo anche la condivisa visione ambiziosa del futuro e il costante impegno per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia .

Per Hisense si tratta di un importante tassello nella strategia di marketing che mira a promuovere i prodotti di punta del brand, sottoponendoli all’attenzione di un pubblico ancora più ampio. Il marchio sarà esposto in occasione delle partite casalinghe, a bordocampo e sul maxischermo. Inoltre, il club utilizzerà gli articoli della multinazionale cinese in tutte le sue location. Queste le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.

È con soddisfazione che accogliamo Hisense all’interno della famiglia di partner nerazzurri. Abbiamo trovato in Hisense la stessa attenzione all’innovazione e ricerca dell’eccellenza che contraddistingue il nostro Club e siamo convinti che questa collaborazione porterà a nuovi importanti traguardi per entrambi i brand.

La società conferma così la propria vicinanza al mondo del calcio. Ha infatti già siglato sponsorship nei principali campionati, dagli Europei ai Mondiali, oltre che con squadre come il Paris Saint-Germain. Chiudiamo con la dichiarazione di Gianluca Di Pietro, Amministratore Delegato di Hisense Italia.

Da domani comincia un’importante collaborazione tra Hisense e Inter che non si limiterà solo alla visibilità del brand ma che darà all’azienda rilevanti opportunità di integrazione. Questa scelta è stata meditata a lungo ed è il risultato di una comunanza di valori e dell’aver trovato un’organizzazione efficiente nel team nerazzurro. Per Hisense questo è l’inizio di un lungo percorso che porterà allo sviluppo di nuovi progetti nei prossimi anni che segneranno un passo importante per entrambi per un futuro di successi insieme.

