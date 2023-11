Hisense Smart TV 4K 50" con sconto Black Friday + Coupon

Una vera e propria televisione di ultima generazione è in super offerta su Amazon. Acquista la Hisense Smart TV 4K 50″ a soli 341 euro, invece di 429 euro. Non bastava infatti lo sconto del Black Friday. Era necessario il Coupon 7,08€ di Amazon. Attivalo prima di metterla in carrello così da ottenere questo prezzo decisamente conveniente. La consegna gratuita non può mancare per tutti i clienti Prime abbonati.

Hisense Smart TV 4K 50″: prezzo spettacolare, televisore magistrale

Con Hisense Smart TV 4K 50″ hai tutta la qualità del cinema a casa tua. Ogni contenuto è super immersivo grazie all’assenza delle cornici. Inoltre, la tecnologia QLED è perfetta per colori sempre accesi e dettagli spettacolari. Attiva la Game Mode Pro Plus quando vuoi giocare ai tuoi videogiochi preferiti aumentando la fluidità delle immagini evitando rallentamenti e bug. Goditi tutto il panorama streaming dal sistema operativo VIDAA, pratico e intuitivo.

Acquistala adesso a soli 341 euro, invece di 429 euro. Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.