Hisense TV QLED 4K 55" a soli 419€: ultime ore di offerta su Amazon

Un’offerta a tempo limitata è disponibile adesso su Amazon. Protagonista la Hisense TV QLED 4K 55″ a soli 419 euro, invece di 599 euro. Hai poche ore per approfittare di questa promozione. Infatti, alla pagina dell’offerta è già attivo il conto alla rovescia, salvo esaurimento scorte anticipato. Poter mettere le mani su questa smart tv a questo prezzaccio è davvero una bella fortuna.
Con un display QLED 4K a 144 Hz di refresh rate assicura immagini dalla fluidità incredibile e dai colori super vivaci. Il processore assicura prestazioni eccellenti, per un’esperienza lato utente decisamente completa e soddisfacente. Oltre ai classici canali tv via cavo grazie al sintonizzatore di ultima generazione DVB-T2, offre anche uno store con tutte le app di streaming disponibili.
In un unico posto accedi a tutto l’intrattenimento che ami senza alcuno sforzo, per vedere film e serie tv oltre che eventi sportivi e altro. E se ti viene voglia di giocare, basta collegare la tua console e grazie alla Game Mode Pro hai tutta la fluidità che ti serve per battere i tuoi nemici e vincere sempre. Ma tutto questo è solo una parte di quello che offre la Hisense TV QLED 4K 55″.
Hisense TV 55″ QLED 4K 144Hz 2025 55E7Q PRO, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Infatti, integra perfettamente anche Alexa, l’assistente vocale di Amazon, che ti permette di trovare contenuti e gestire i comandi del televisore direttamente con la tua voce. Potrai navigare all’interno del sistema operativo VIDAA in maniera rapida e intuitiva. Tutte le immagini vengono migliorate per portarle a una qualità 4K Ultra HD e così regalare un’emozione semplicemente fantastica.
Il cinema arriva veramente a casa tua con questo gioiellino da 55 pollici e risoluzione elevata. Addirittura, Amazon mette a disposizione i Pagamenti rateali. Questo significa che con un click puoi pagare in 5 rate a tasso zero a partire da soli 83,80 euro. Cosa stai aspettando? Aggiungi subito in carrello la tua Hisense TV QLED 4K 55″ a soli 419 euro.