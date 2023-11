Ho Black Friday: PROMO a soli 5,99 euro mensili

Anche Ho Mobile, gestore secondario di Vodafone, si prepara al tanto atteso Black Friday con una PROMO da Paura! Il virtuale in questione, infatti, ha deciso di rendere disponibile una tariffa a meno di 6 euro al mese con 100GB di internet.

HoMobile, oltre alla possibilità di personalizzare il tuo numero grazie alla sua app, ti permette di usufruire della SIM gratuita SOLO ONLINE. L’offerta in questione, inoltre, è disponibile solo richiedendo la portabilità da specifici MVNO che vedremo più avanti.

Ho Mobile Black Friday: i dettagli della PROMO

Questa promozione a meno di 6 euro al mese prevede ben 100 Giga di internet in 4G su rete Vodafone con velocità massima fino a 30 Mbps in download ed upload, 5,5 Giga in roaming, minuti illimitati verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia e SMS sempre senza limiti. Il prezzo richiesto è di 5,99 euro al mese.

Come abbiamo detto all’inizio, questa tariffa economica è attivabile solamente per chi passa da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb Mobile, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali Mobile, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies ed 2appy Afinna One.

Nel canone mensile dell’offerta, compresi gratuitamente, troviamo alcuni servizi, vediamoli:

ho. Riparti quando finisci i Giga

quando finisci i Giga Rete 4G Vodafone con velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload

con velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload Navigazione in hotspot

Numero 42121 per controllare il credito residuo

SMS ho. chiamato

Avviso di chiamata

Trasferimento di chiamata

Costi ed altro

L’offerta telefonica non prevede alcun vincolo. Inoltre, la spedizione della SIM e l’attivazione sono completamente GRATIS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.