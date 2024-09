ho.Mobile: 200 Giga su Rete Vodafone a un prezzo incredibile

Se stai cercando un’offerta conveniente con una quantità di dati elevata e la qualità della rete Vodafone, ho.Mobile ha quello che fa per te. L’operatore virtuale, che opera su rete Vodafone, propone un piano imperdibile: 200 Giga di traffico dati a soli 9,99 euro al mese.

Porta il tuo numero in ho.Mobile

Se decidi di portare il tuo numero da un altro operatore, l’offerta prevede un costo di attivazione a partire da soli 2,99 euro. Tuttavia, il costo di attivazione può variare in base all’operatore di provenienza. Una volta effettuato il passaggio, avrai accesso a ben 200 Giga di internet, chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il tutto a 9,99 euro al mese.

Costo mensile: 9,99€

9,99€ Costo di attivazione: a partire da 2,99€ (in base all’operatore di provenienza)

a partire da 2,99€ (in base all’operatore di provenienza) Costo della SIM: Gratis

Gratis Prima ricarica: 10,00€

Attivazione di un nuovo numero

Per chi preferisce attivare un nuovo numero, ho.Mobile propone lo stesso piano a condizioni davvero vantaggiose. Il costo di attivazione è di soli 2,99 euro, mentre la SIM è completamente gratuita. Anche in questo caso, è prevista una ricarica iniziale di 10,00 euro, che ti permetterà di coprire il primo mese di servizio.

Costo Mensile: 9,99€

9,99€ Costo di Attivazione: 2,99€

2,99€ Costo della SIM: Gratis

Gratis Prima Ricarica: 10,00€

Rete Vodafone e assistenza di qualità

L’offerta di ho.Mobile si distingue non solo per il prezzo competitivo, ma anche per la qualità della rete su cui opera. Grazie alla copertura Vodafone, potrai contare su una connessione stabile e veloce, ideale per navigare, guardare video in streaming e rimanere sempre connesso. Inoltre, l’assistenza clienti di ho.Mobile è sempre a disposizione per aiutarti in ogni momento, rendendo la gestione del tuo piano semplice e immediata.

Come attivare l’offerta

Attivare l’offerta è semplice e veloce. Basta seguire questi passaggi:

Registrati fornendo i tuoi dati personali. Scegli il metodo di pagamento e effettua la prima ricarica di 10,00 euro. Ricevi la SIM a casa o ritirala presso uno dei punti vendita autorizzati.

Una volta attivata, potrai subito iniziare a sfruttare i 200 Giga di traffico dati e tutti i vantaggi dell’offerta. Per conoscere l’offerta completa di ho.Mobile clicca qui.