Ho.mobile: attivazione GRATIS e eSim per le tue vacanze! Come fare?

Da oggi, grazie a ho.mobile, puoi portare il tuo numero in ho. oppure attivare un nuovo numero anche con l’eSIM, perfetta per chi ama viaggiare senza rinunciare alla connessione. Grazie alla promozione in corso, a soli 6,99 euro al mese puoi ottenere 150 Giga, minuti e SMS illimitati e anche richiedere la nuova eSim, utilissima per le vacanze. Questo perché non hai bisogno di una SIM fisica per attivare un’offerta; inoltre, ti permette di gestire più numeri su un solo dispositivo.

Cosa è incluso nella promozione ho.mobile?

Con ho.mobile, avrai accesso a una serie di servizi inclusi nella tua offerta, oltre ai Giga, chiamate e SMS illimitati:

Rete 4G con velocità fino a 60 Mbps

con velocità fino a 60 Mbps Navigazione in hotspot per condividere la tua connessione

per condividere la tua connessione Numero 42121 per verificare il credito residuo

per verificare il credito residuo Servizi aggiuntivi come SMS ho. chiamato , avviso di chiamata e trasferimento di chiamata

, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata Riparti con i tuoi Giga a 4,99 euro se li esaurisci prima della fine del mese

Se vuoi attivare un nuovo numero, attivazione e SIM sono gratuite con la prima ricarica di 7 euro. Se vuoi una eSim, il suo costo è di 4,99 euro. Se invece vuoi effettuare una migrazione, l’attivazione parte da 0 euro: il costo, infatti, dipende dal tuo operatore precedente. Anche in questo caso puoi richiedere una eSim con un piccolo contributo aggiuntivo.

Sei già cliente ho.mobile? Nessun problema: richiedi l’eSIM direttamente dall’app e in pochi semplici passi sarai pronto a partire. Se la tua prossima meta è l’estero, in Unione Europea, puoi inoltre utilizzare senza costi aggiuntivi tutti i minuti e gli SMS dell’offerta, oltre a 7,40 giga per navigare.

La promozione a 6,99 euro è un’ottima opportunità per affidarsi a un operatore dall’efficiente connettività estesa su tutto il territorio nazionale (e internazionale): approfittane online e richiedi subito una eSim per le tue prossime vacanze. Ci sono altre tre promozioni in corso: 200 Giga a 8,99 euro al mese, 250 Giga in 5G a 11,99 euro al mese e 200 Giga in 5G a 9,99 euro al mese.