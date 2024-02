Ho Mobile, Vodafone e PosteMobile down (update)

Si moltiplicano le segnalazioni relative ai down di Ho Mobile e di Vodafone. Come sempre accade in questi casi, il sito Downdetector offre una fotografia piuttosto fedele di quanto sta accadendo. I primi problemi si sono manifestati intorno alle ore 13:00 di oggi, martedì 6 febbraio.

Il down di Ho Mobile e Vodafone del 6 febbraio

Come già anticipato, sono in panne anche i sistemi di Vodafone, la fascia oraria e l’evoluzione è del tutto simile. Ricordiamo che la rete è la stessa in tutto il territorio nazionale.

Come da tradizione quando si verificano disservizi di questo tipo, molti stanno riversando le loro lamentele sulle bacheche dei social, dove gli hashtag #homobiledown e #vodafonedown hanno preso piede nell’ultima ora.

Al momento non è dato a sapere quale sia la causa del problema, né quanto servirà per la sua risoluzione. L’unica certezza è la portata nazionale dell’impatto, considerando la provenienza dei feedback a disposizione: Roma, Cagliari, Torino, Palermo ecc.

Dai profili social ufficiali di Ho Mobile e di Vodafone, al momento, non sono giunti comunicati in merito a quanto sta accadendo. Le segnalazioni fanno riferimento a malfunzionamenti che interessano sia la rete mobile sia quella fissa, connettività inclusa.

Manterremo questo articolo aggiornato con le ultime notizie sulla vicenda. Il down dei sistemi di un operatore (in questo caso di più operatori, anche virtuali) crea sempre gravi disservizi ai suoi clienti, a partire da quelli business, rendendo impossibile accedere a Internet, comunicare e, come sembra in questo caso, addirittura inoltrare una semplice telefonata.

Down anche i servizi di PosteMobile e LycaMobile

Aggiornamento (06/02/2024 14.38): problemi anche per PosteMobile e LycaMobile, altri operatori che utilizzano la rete Vodafone.

Se due indizi fanno una prova, ora ne abbiamo ben quattro ed è facile immaginare come la responsabilità sia da attribuire a una qualche malfunzionamento tecnico sull’intero network.

Aggiornamento (06/02/2024 15.17): il volume dei feedback sembra diminuire, qualcuno segnala una ripresa almeno parziale dei servizi per Vodafone e per gli altri operatori che utilizzano la stessa rete.

… articolo in aggiornamento