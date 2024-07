Microsoft e altre big tech rilasciano mappe gratuite con Overture

L’approvvigionamento e la gestione di dati cartografici di alta qualità, aggiornati e completi rappresentano una sfida notevole, oltre che costosa. Per affrontare questo problema, nel 2022 è nata la Overture Maps Foundation (Overture), fondata da Microsoft, Meta, Amazon e TomTom, con l’obiettivo di fornire servizi e prodotti cartografici aperti e interoperabili per le esigenze attuali e future.

Dalla beta alla disponibilità generale

Dopo il rilascio della versione beta del set di dati di mappe aperte globali all’inizio di quest’anno e mesi di test approfonditi, Overture ha annunciato la disponibilità generale di diversi set di dati cartografici aperti a livello mondiale. Questo permette agli sviluppatori di iniziare a creare applicazioni commerciali basate sui dataset Open Maps, sfruttando uno schema documentato che garantisce coerenza e compatibilità tra diverse applicazioni e servizi.

I casi d’uso

Marc Prioleau, direttore esecutivo di Overture Maps Foundation, ha sottolineato come i dati cartografici open source che hanno appena rilasciato in versione definitiva siano già stati utilizzati con successo in diverse applicazioni del mondo reale.

Ad esempio, per la scoperta locale per mappe e app che consentono di trovare attività, servizi e punti di interesse nelle vicinanze dell’utente. Per le assicurazioni, al fine di creare per mappe dettagliate utili per preventivi e gestione sinistri, e per le aziende che creano e vendono mappe digitali, che possono arricchire i loro prodotti integrando i dati di Overture.

I membri fondatori di Overture, Microsoft e Meta, stanno già utilizzando questo set di dati per le mappe dei loro prodotti e servizi, dimostrando l’immediata applicabilità e il valore di questa iniziativa.

Un ricco set di dati

La versione definitiva di Overture include una vasta gamma di dati, tra cui:

Edifici : 2,3 miliardi di impronte di edifici unici in tutto il mondo, che alimentano già servizi come Bing Maps di Microsoft, l’Atlante vivente del mondo di Esri e la piattaforma di servizi assicurativi di Addresscloud.

: 2,3 miliardi di impronte di edifici unici in tutto il mondo, che alimentano già servizi come Bing Maps di Microsoft, l’Atlante vivente del mondo di Esri e la piattaforma di servizi assicurativi di Addresscloud. Luoghi di interesse : Dati su quasi 54 milioni di luoghi in tutto il mondo, con la possibilità per i membri di arricchirli con segnali sociali e altre informazioni per le loro offerte.

: Dati su quasi 54 milioni di luoghi in tutto il mondo, con la possibilità per i membri di arricchirli con segnali sociali e altre informazioni per le loro offerte. Confini : Confini amministrativi nazionali e regionali tradotti in oltre 40 lingue diverse per supportare l’uso internazionale.

: Confini amministrativi nazionali e regionali tradotti in oltre 40 lingue diverse per supportare l’uso internazionale. Base: Livelli contestuali che includono dati sulla terra e sull’acqua per completare le mappe di visualizzazione quando necessario.

Sviluppi futuri

Overture sta lavorando anche a un nuovo tema Indirizzi e a un tema Trasporti, che saranno disponibili nelle prossime versioni, ampliando ulteriormente la portata e l’utilità di questo set di dati cartografici aperti.

Con la disponibilità generale dei dati cartografici di Overture, gli sviluppatori hanno ora accesso a una risorsa preziosa per creare applicazioni innovative e servizi basati sulla localizzazione, aprendo la strada a un futuro in cui i dati cartografici di alta qualità sono accessibili e utilizzabili da tutti.