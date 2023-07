Ho. Mobile, promo estiva a meno di 8 euro: i dettagli

Ti presentiamo l’ultima promo estiva di Ho Mobile, progettata per aiutarti a rimanere connesso durante i caldi mesi estivi.

Con un generoso 180 GB di Internet, questo piano è disponibile a un prezzo incredibilmente interessante di soli 7,99 euro al mese.

Tutti i dettagli da conoscere sulla promo estiva di Ho Mobile

Per soli 7,99 euro al mese, la promo estiva di Ho Mobile offre un ampio pacchetto di vantaggi. Ciò include 180 Giga di traffico Internet in 4G su rete Vodafone, con una velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload.

Inoltre, sono disponibili minuti illimitati per chiamate verso qualsiasi operatore di rete fissa o mobile nazionale, nonché SMS illimitati per inviare messaggi a chiunque.

Inoltre, il pacchetto include anche 7,3 Giga di traffico internet dedicato specifico per il roaming UE.

È importante notare che mentre i minuti e i messaggi disponibili in Italia rimangono gli stessi, possono essere utilizzati anche all’estero.

Per poter beneficiare di questa promozione è necessario migrare il proprio numero di telefono da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu , ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile, Italia Power o Conexo Technologies.

Nel canone mensile sono inclusi servizi aggiuntivi senza costi nascosti. Tra questi servizi ricordiamo Riparti, avviso di chiamata, possibilità di visualizzare il credito residuo componendo il 42121, la disponibilità di SMS, la navigazione hotspot e l’inoltro di chiamata gratuito.

Vale la pena notare che la suddetta promozione non comporta alcun accordo vincolante, analogamente alle altre offerte avanzate dal gestore virtuale.

Questa particolare offerta ha un fascino significativo grazie al suo costo accessibile e alla gamma di vantaggi che offre.

Per usufruire di questa promozione, applicabile esclusivamente alla portabilità da MVNO selezionati, i clienti possono accedervi comodamente online.

Insieme all’offerta, i clienti riceveranno una scheda SIM gratuita, oltre all’attivazione e alla spedizione gratuite. L’unico costo inizialmente previsto sarà un addebito di 8 euro per la prima ricarica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.