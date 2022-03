Ho PROMO 120 Giga a partire da 5,99 euro al mese

Ho l’operatore low-cost di Vodafone mette a disposizione due promozioni a partire da 5,99 euro mensili con un massimo di 120 Giga. Queste tariffe che vedremo nello specifico tra poco sono disponibile solo in portabilità da specifici gestori virtuali.

La copertura di rete è la medesima che offre l’operatore rosso solo che HoMobile prevede una limitazione di velocità stanziata a 30 Mbps in download e upload. Tutte le promo di questo virtuale sono senza vincoli.

Ho 120 Giga? Ecco come!

Le promozioni che vedremo oggi sono due ed offrono un pacchetto tutto incluso, quindi con minuti, SMS e Giga ad un prezzo mensile davvero competitivo.

La prima, ho. 5,99, offre 50 Giga di traffico dati in LTE sulla Giga Network di Vodafone, minuti illimitati verso tutti gli operatori nazionali sia mobili che fissi e SMS sempre illimitati verso tutti. Il tutto per soli 5,99 euro al mese.

La seconda è anche quella più interessante questo perché mette a disposizione 120 Giga di internet in 4G su rete Vodafone, minuti senza limiti verso tutti i gestori nazionali e SMS illimitati e verso tutti . Tutto questo a 7,99 euro mensili.

Come già ribadito, è possibile passare a ho.mobile con una di queste tariffe solo se si proviene da Iliad, Kena (solo per la promo 120 Giga a 7,99€), Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile ed Italia Power.

Queste due promozioni offrono anche alcuni servizi extra completamente gratuiti. Nello specifico, con ho.mobile è possibile usufruire in maniera del tutto gratuita del servizio di reperibilità SMS ho. chiamato, dell’avviso di chiamata, del trasferimento della chiamata, della navigazione in hotspot ed anche è possibile chiamare il 42121 per conoscere il proprio credito residuo.

Inoltre, anche in questo caso è possibile in caso di esaurimento dei Giga disponibili richiedere di anticipare il rinnovo della promozione scelta. Questo servizio prende il nome di ho. Riparti ed è davvero molto utile.

Costi ed altro

Ambedue le tariffe hanno sia il costo di attivazione che quello richiesto per la spedizione e per la scheda SIM completamente GRATIS. Praticamente, sarà necessario corrispondere 6 euro per la promo a 5,99€ mensili oppure 8 euro per quella con 120GB.

