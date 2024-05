Hogwarts Legacy: la versione per PS4 raggiunge un prezzo INCANTEVOLE

Avviso per tutti i maghi e le streghe in erba! Se sognate di mettere piede nei corridoi di Hogwarts e lanciare incantesimi come veri studenti di magia, allora preparatevi a una notizia magica: Hogwarts Legacy per PlayStation 4 è in offerta su Amazon a un incantevole prezzo di 21,99 euro, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo consigliato.

Hogwarts Legacy: il sogno di ogni fan di Harry Potter

Dal momento in cui è stato annunciato, Hogwarts Legacy ha acceso le speranze e i sogni di ogni appassionato della saga di Harry Potter. Questo gioco open world vi permette di immergervi nel magico mondo di Hogwarts nel lontano 1800, facendovi vivere avventure straordinarie come maghi o streghe.

Immaginate di creare un personaggio che assomigli a voi, scegliendo la vostra casata preferita e vivendo la vita di uno studente di Hogwarts. Preparare pozioni, incontrare animali fantastici, apprendere incantesimi e svelare i segreti nascosti tra le mura del castello: tutto questo è possibile in Hogwarts Legacy. Il gioco vi permette di esplorare ogni angolo di Hogwarts e dei suoi dintorni, affrontando missioni epiche e costruendo la vostra leggenda magica.

Nei panni di uno studente di Hogwarts, sarete chiamati a svelare un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Le vostre decisioni influenzeranno il corso della storia, rendendo ogni partita un’esperienza unica. La scelta della casata non è solo estetica: influenzerà la vostra esperienza di gioco e il tipo di magia che potrete padroneggiare.

Cosa aspettate? Afferrate la vostra bacchetta e correte su Amazon per acquistare Hogwarts Legacy per PlayStation 4 al prezzo incantevole di 21,99 euro. Grazie ad Amazon Prime, potrete ricevere il gioco rapidamente e senza spese di spedizione. Preparatevi a vivere l’avventura magica della vostra vita!