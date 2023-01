Hogwarts Legacy: il preordine per giocare al day one

Hogwarts Legacy è senza alcun dubbio il titolo più atteso di questo inizio 2023: acquistalo subito in preordine per essere certo di poterci giocare al day one. Si tratta dell’open world ambientato nell’universo di Harry Potter e nel 1800, che mischia elementi di ruolo ad altri d’azione. Sviluppato da Avalanche Software, è pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment.

Il preordine di Hogwarts Legacy: tutte le versioni e i prezzi

Si vestono i panni di uno studente della scuola di magia e stregoneria, scegliendo all’inizio della propria avventura la casa di appartenenza, per poi frequentare lezioni, apprendere abilità ed esplorare liberamente un’enorme mappa composta, tra gli altri, da luoghi come la Foresta Proibita e il Villaggio di Hogsmeade. Per tutte le informazioni a proposito di compatibilità, gameplay e contenuti aggiuntivi rimandiamo alle singole schede.

Ecco dunque tutte le versioni, incluse le Deluxe Edition, per le diverse piattaforme. Tra parentesi le date di uscita.

Pronti a scegliere la propria casa tra Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde? Manca ormai poco all’uscita di Hogwarts Legacy.

