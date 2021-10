Hola VPN: 1 mese gratis con l'acquisto del piano mensile

Tra le migliori VPN sul mercato nel 2021, Hola VPN è uno dei più interessanti per le funzionalità offerte nella versione gratuita. Di recente, però, si sta facendo un nome per le promozioni attive e, dunque, per il rapporto qualità/prezzo alquanto competitivo della versione Premium a pagamento. In particolare, nel mese di ottobre i gestori del servizio stanno proponendo un’offerta limitata dedicata agli studenti denominata “Back to School”, che permette di ottenere un mese Premium gratuito.

Hola VPN: offerta Premium limitata agli studenti

L’offerta in questione proposto sul servizio Virtual Private Network firmato Hola permette di accedere al piano mensile pagando il prezzo di listino, ovvero circa 13 Euro al mese, ma ottenendo un mese gratuito. Non risulta possibile, purtroppo, selezionare altri piani di abbonamento. Di conseguenza, la promozione per studenti non è cumulabile con lo sconto sul piano triennale da 2,69 Euro al mese.

Chi, dopo un periodo di prova, non dovesse essere convinto dalla qualità del servizio firmato Hola, potrà avvalersi della politica “Soddisfatti o Rimborsati” che garantisce il rimborso completo del pagamento entro 30 giorni. Tra i metodi di pagamento supportati troviamo la carta di credito, PayPal e anche Google Pay.

L’abbonamento Premium di Hola VPN ricordiamo avere funzionalità importanti per navigare liberamente e nell’anonimato. Come altri servizi analoghi, sarà possibile accedere a piattaforme streaming non disponibili in Italia tramite circa 1.000 server diversi in oltre 190 paesi. Tra queste figurano hulu, Peacock, ABC, HBO, ESPN e BBC iPlayer, per esempio. Altrimenti, si potranno anche visualizzare contenuti specifici su Netflix e Prime Video.

Riteniamo importante notare come il piano offerto da Hola VPN consenta l’utilizzo della Virtual Private Network su massimo 10 dispositivi. La gamma di quelli compatibili è, inoltre, piuttosto ampia: viene garantito supporto a PC Windows e macOS, ma anche smartphone Android e iOS, PlayStation 5 e televisori con funzionalità smart d'ultima generazione.