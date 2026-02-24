Hollywood usa l'AI molto più di quanto dice, lo svela un'insider

Il punto con l’AI a Hollywood adesso è questo: tutti stanno mentendo, anche solo un po’. Non lo dice un complottista su Reddit, ma Janice Min, ex direttrice dell’Hollywood Reporter, e CEO di Ankler Media. Una che il sistema hollywoodiano lo conosce dall’interno. In un’intervista con Business Insider ha dichiarato che gli studi mentono su quanto la stanno usando.

Hollywood e AI: Tutti mentono su quanto la usano davvero

Le aziende mentono sulle capacità dei loro prodotti. E i creativi mentono sul fatto che non la stanno usando , prosegue Min. Vi sfido a trovare uno sceneggiatore che fissa una pagina bianca senza parlare contemporaneamente con Claude o ChatGPT. Una dichiarazione che fa scalpore, soprattutto in un settore traumatizzato dagli scioperi del 2023 contro l’AI.

L’anno scorso, “The Brutalist”, vincitore dell’Oscar, era finito nella bufera quando il regista Brady Corbet aveva confermato l’uso dell’AI per migliorare gli accenti ungheresi degli attori Adrien Brody e Felicity Jones. Quest’anno? Silenzio totale.

Come spiega Min, persino l’Academy, storicamente molto attenta a difendere il proprio prestigio e le proprie regole, non ha preso una posizione davvero ferma sull’AI. E ha aggiunto: Direi con una certa sicurezza che ogni singolo candidato al miglior film di quest’anno ha usato l’AI nel suo processo produttivo.

Se è vero, significa che l’industria ha metabolizzato l’AI nell’arco di un anno, passando dalla polemica pubblica all’omertà condivisa.

Qui serve una dose di scetticismo. Quando si parla di AI nella produzione cinematografica, si può intendere qualsiasi cosa. Gli strumenti di post-produzione e per gli effetti visivi esistono da anni, nessuno li chiamava intelligenza artificiale prima che diventasse di moda. Un software che migliora la resa del colore o ottimizza il compositing non è la stessa cosa di uno sceneggiatore che fa scrivere le battute a ChatGPT. Dire che tutti usano l’AI, senza specificare cosa e come, è un’affermazione forte, ma senza alcun riscontro pratico.

E poi c’è la questione degli sceneggiatori. Gli artisti sono probabilmente la categoria professionale più ostile che esista all’AI generativa. Non ci dimentichiamo lo sciopero del 2023, tra i più lunghi nella storia di Hollywood. Sostenere che la maggior parte degli sceneggiatori stia segretamente usando dei chatbot, richiede prove più solide di una provocazione in un’intervista.

Il video di Tom Cruise e Brad Pitt?

Dall’altra parte della barricata, gli evangelisti dell’AI non aiutano a fare chiarezza. Ogni giorno esce un nuovo video generato dall’ultimo strumento AI, in questo momento è Seedance 2.0, con deepfake di celebrità e l’immancabile commento: Hollywood è finita . Ma come spesso accade nel settore AI, molto di quello che circola è fuffa.

Il video virale di Tom Cruise e Brad Pitt che combattono su un tetto, si è rivelato essere un video di due persone reali che combattevano davanti a un green screen, con i volti delle star incollati sopra digitalmente. L’unica cosa “finita”, semmai, è la capacità di discernimento di chi prende per oro colato tutto ciò che esce dai circoli dell’AI…

Come al solito, la realtà sta nel mezzo. La situazione non è rassicurante, ma nemmeno apocalittica. L’AI si sta infiltrando nella produzione cinematografica, soprattutto nella post-produzione e negli effetti visivi, più velocemente e più silenziosamente di quanto il settore sia disposto ad ammettere. Ma l’idea che stia per rendere obsoleti attori, registi e sceneggiatori è ancora lontana dalla realtà.