HoloTile di Disney: il tapis roulant che rivoluziona la realtà virtuale

Uno dei principali limiti dell’esperienza in realtà virtuale è la mancanza di coerenza tra i movimenti dell’utente nel mondo reale e quelli del suo avatar in quello virtuale. Se l’avatar si sposta ma l’utente resta fermo, infatti, viene meno il senso di immersione e possono subentrare anche una sensazione di disagio e nausea.

Per risolvere questo problema sono state proposte soluzioni come tapis roulant, scarpe o tute interattive, che però hanno costi elevati, sono ingombranti, rumorosi e sono adatti solo a singoli utenti per volta. Disney invece ha presentato HoloTile, un innovativo tapis roulant compatto, silenzioso e multiposto che traccia i movimenti delle gambe trasmettendoli all’avatar in VR. In questo modo si può camminare liberamente negli ambienti virtuali, con un’esperienza finalmente pienamente immersiva.

HoloTile: il pavimento modulare di Disney per la realtà virtuale

Disney ha recentemente presentato HoloTile, un sistema di pavimento modulare ed estensibile che permette a più persone di camminare in qualsiasi direzione nella realtà virtuale, senza urtarsi o cadere. HoloTile è frutto del lavoro di Disney Imagineering, il reparto di Ricerca e Sviluppo che si occupa di creare esperienze innovative e coinvolgenti per i parchi e le attrazioni Disney. La tecnologia è stata mostrata in un video da Lanny Smoot, Disney Imagineer, ricercatore e veterano del dipartimento.

Come funziona il pavimento VR di Disney

HoloTile è formato da centinaia di piccole “tessere” rotonde, simili a monete, che funzionano come mini tapis roulant omnidirezionali. Le tessere si coordinano tra loro per impedire all’utente di uscire dalla pedana, sincronizzando il movimento delle tessere con il contenuto VR.

HoloTile può creare una superficie di pavimento ampia e uniforme che può ospitare un numero illimitato di persone, che possono camminare, correre o ballare nella realtà virtuale, senza scontrarsi tra loro o con le pareti. Il pavimento può anche adattarsi alla forma e alle dimensioni della stanza e può essere ingrandito o ridotto a seconda delle necessità.

Smoot ha affermato che HoloTile potrebbe permettere alle persone di esplorare insieme luoghi diversi in VR, o agli artisti di muoversi e ballare in modo nuovo sul palco. Tuttavia, si tratta di una tecnologia ancora in fase di ricerca, quindi non si sa ancora quando e dove sarà disponibile al pubblico.