HomePod: con iOS 26 arriva la funzione Crossfade

Con l’avvento di iOS 26 e del nuovo HomePod 26 arriva una nuova e interessante funzione per HomePod, lo smart speaker di Apple: il Crossfade. Si tratta di una piccola aggiunta, ma ampiamente attesa, che migliora considerevolmente l’esperienza di ascolto con Apple Music, ottimizzando il processo di transizione tra le varie canzoni in riproduzione.

HomePod: finalmente disponibile la funzione Crossfade

L’interruttore per abilitare la funzione è un po’ nascosto, ma può essere trovato aprendo l’app Casa, accedendo alla sezione dedicata alle impostazioni in essa presente, selezionando il nome di una persona e scegliendo l’opzione relativa ad Apple Music.

I tempi di dissolvenza possono essere impostati da 1 secondo a 12 secondi, in modo che gli utenti possano regolare in maniera estremamente personalizzata il periodo di dissolvenza in entrata e in uscita per le transizioni dei brani. Quando la funzione Crossfade viene attivata, il volume della canzone che sta finendo si ridurrà gradualmente, mentre il volume della canzone che sta arrivando aumenterà. È progettata per evitare spazi di silenzio tra i brani.

Da tenere presente che Crossfade è una funzione di Apple Music, pertanto per utilizzarla è necessario un abbonamento al servizio. Sino a questo momento era disponibile esclusivamente su iPhone, iPad e Mac, ma ora il colosso di Cupertino ha deciso di renderla fruibile anche su HomePod.

Tra le altre novità interessanti, con il nuovo HomePod 26 diventa finalmente possibile selezionare manualmente una rete Wi-Fi. Anche questa era una funzione attesa da tempo, che incrementa la flessibilità e la gestione del dispositivo, in special modo in ambienti dove ci sono più reti disponibili.