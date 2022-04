HoMobile: ecco le PROMO che cercavi da 5,99€

HoMobile propone tra il suo portafoglio due promozioni molto interessanti con prezzo variabile e con un massimo di spesa mensile pari a 7,99 euro.

Le promo che vedremo tra poco hanno entrambe una connessione bloccata a 30 Mbps in download e upload proprio come da tradizione del second brand Vodafone.

Tra non molto vedremo queste due promo disponibili con un prezzo di partenza pari a 5,99 euro mensili.

HoMobile: due PROMO favolose!

Tra le varie proposte quella meno costosa è sicuramente questa promo con 50 Giga di internet in 4G su rete Vodafone, minuti illimitati verso tutti i gestori sia mobili che fissi e SMS senza limiti. Il tutto pero soli 5,99 euro al mese.

La seconda promo che ha un bundle più consistente prevede 120 Giga di traffico internet in LTE, minuti e SMS senza limiti e verso tutti i gestori a 7,99 euro al mese. Queste due offerte sono valide solo in portabilità da determinati virtuali. Tra questi troviamo Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, Kena (solo per quella da 7,99€), CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile ed Italia Power.

Entrambe le promozioni sono delle ricaricabili e dunque non prevedono alcun vincolo contrattuale e nessun obbligo di ricarica ogni mese.

Inoltre, le due soluzioni viste sinora prevedono sempre i servizi extra gratuiti di Ho come il Riparti, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del credito residuo tramite 42121, l’SMS di reperibilità ho. chiamato, la navigazione in hotspot ed anche il trasferimento gratuito della chiamata.

Costi ed altro

A seconda della promozione scelta varia anche il contributo una tantum da versare. Nello specifico, per la promo a meno di 6 euro al mese è previsto un entry fee di 6 euro, mentre, per la seconda viene richiesto un ammontare pari ad 8 euro. Inoltre, SIM, attivazione e spedizione sono completamente GRATIS.

