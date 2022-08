HoMobile: PROMO con 50GB e 5€ di Cashback GRATIS

HoMobile oltre alla promo flagship con 200GB messa in bella mostra nella sua homepage, offre la possibilità di attivare anche una tariffa di tutto rispetto con un costo mensile pari a soli 5,99 euro. Anche in questo caso, proprio come la tariffa di punta è possibile usufruire dell’iniziativa #HOCALDO che ti regala 5 euro al primo rinnovo valida per tutto Agosto.

HoMobile: PROMO a 5,99€ e soldi in regalo!

La promozione è compatibile con l’iniziativa che offre 5€ di cashback. Nello specifico, offre 50 Giga di traffico dati in LTE sulla Giga Network con velocità massima fino a 30 Mbps in download e upload, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta verso qualsiasi gestore sia di rete fissa che di rete mobile e SMS illimitati. Il tutto a soli 5,99 euro ogni mese.

Inclusi nel canone ci sono alcuni servizi extra come il Riparti, la navigazione in hotspot senza sovrapprezzo, il 42121 per sapere il credito residuo, il servizio di reperibilità SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata ed il trasferimento di chiamata.

La tariffa offre anche 5 Giga di traffico internet in roaming da utilizzare in tutta Europa. Inoltre, questa promozione è attivabile solo per chi richiede il passaggio da alcuni gestori virtuali. Tra gli MVNO troviamo: Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, elimobile ed Italia Power.

Per attivare la promozione ed usufruire del cashback di 5 euro basterà inserire nel carrello il codice sconto #HOCALDO. L’attivazione e la spedizione della SIM sono completamente GRATIS. L’unica cosa da pagare è la prima ricarica di 6 euro.

