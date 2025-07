HONOR 200: 12+512GB di spazio e tripla cam da 50MP, da veri intenditori

Honor 200 è uno smartphone da veri intenditori. Dedicato a chi vuole un prodotto bello a vedersi e potente in tutte le sue caratteristiche. Infatti questo smartphone non ha solo un punto a suo favore ma diverse feature che lo rendono un best buy. Ora che il Prime Day 2025 ha fatto la sua apparsa, lo sconto in corso lo rende un affare. Mettilo nel carrello a soli 299,90 euro invece di 339,90 euro e goditi potenza, bellezza e maestria nel quotidiano.

Con una scocca particolare grazie all’effetto che quasi la fa sembrare liquida, Honor 200 inizia a stupirti con il suo design. In mano offre un feedback sensoriale di elevata qualità e che ti fa percepire il suo essere premium sotto tutti i punti di vista. Disponibile sia in colorazione Black che Emerald Green puoi acquistarlo nella variante che più apprezzi. Con connettività 5G e sistema Dual SIM, lo puoi utilizzare con disinvoltura facendo affidamento anche sulla sua enorme batteria da 5200mAh che ti porta al giorno dopo senza intoppi.

Ovviamente la magia prosegue con il display, in questo caso un bel pannello da 6,7 pollici AMOLED dai colori supremi e dalla risoluzione degna di un cinema. Applicazioni così come streaming e gaming mobile sono all’ordine del giorno sfruttando a dovere le componenti tecniche. Quali sono? Il processore Snapdragon potente che viene abbinato a ben 12 GB di RAM e 512 GB di memoria così da avere spazio a volontà. Quest’ultimo riempilo con scatti dalla bellezza professionale che la tripla cam da 50 megapixel ti permette di ottenere in qualsiasi contesto: giorno, notte, luce, buio e così via. Naturalmente il sistema operativo è Android.

Non perdere l’occasione legata al Prime Day 2025 e acquista subito il tuo Honor 200 su Amazon con lo sconto in corso. Lo metti nel carrello a soli 299,90 euro in una delle due colorazioni disponibili.