HONOR 200 per uno smartphone portento: 8+256GB e fotocamera 50MP

Uno smartphone che ti fa immortalare ricordi alla perfezione con il suo comparto fotografico avanzato e non ti fa preoccupare dello spazio. Honor 200 ha tanti lati positivi ma quello più vantaggioso è il suo prezzo. Spendi poco ma hai tra le mani uno smartphone che ti soddisfa in tutto e per tutto. Ora che è in promozione su Amazon? Ancora di più, approfitta subito dello sconto dell’11% per farlo tuo con 399,90 euro.

Honor 200: spesa minima ma resa massima

Rispetto ai top di gamma che ci sono sul mercato, Honor 200 ha un prezzo nettamente basso ma nonostante questo è uno smartphone che colpisce a segno. Rifinito nei minimi particolari e realizzato con materiali premium, in mano è una soddisfazione totale. Lineare e slim per un’ergonomia eccellente nonostante abbia uno schermo bello grande.

A proposito di questo, con il display da 6,7 pollici non hai limiti. La risoluzione avanzata ti strizza l’occhio per applicazioni ma anche streaming e gaming mobile. I colori sono realistici e vividi per goderti uno spettacolo sotto tutti i punti di vista.

Il processore Snapdragon unito agli 8 GB di RAM e ai 256GB di memoria? Ti offrono il via libera per multitasking, potenza e soprattutto spazio da vendere. Visto che c’è una fotocamera principale da 50MP, non ti risparmiare. Foto, video e selfie vengono così bene da sembrare esser scattati con un apparecchio professionale.

Ultima nota positiva? Senza ombra di dubbio l’autonomia che ti fa arrivare al giorno dopo e la ricarica super rapida per essere sempre pronto.

Lo sconto su Amazon

Ora, come ti dicevo, trovi uno sconto in corso su Amazon che rende Honor 200 ancora più conveniente. Grazie al ribasso del 11% puoi risparmiare e portare a casa questo spettacolare smartphone con 399,90 euro. Non perdere l’occasione se sei interessato e aggiungilo subito al tuo carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.