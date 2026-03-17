Honor 400 5G: "l'underdog" che ha sbaragliato la concorrenza ora in promo

Se sei appassionato di tecnologia, e in particolare di smartphone, sono certo che sei anche tu alla ricerca di quei dispositivi così detti “underdog”. Oggi te ne segnaliamo uno davvero interessantissimo. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello l’Honor 400 5G da 512 GB a soli 315,69 euro, invece che 449,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino del 26% e di un ulteriore sconto con il codice segreto per un risparmio totale di oltre 134 euro. In più questa promozione ti dà la possibilità di pagare in tre comode rate da 110,77 euro a interessi zero con Klarna.

Honor 400 5G: non sottovalutarlo anche tu

Lascia che a sottovalutare questo tipo di smartphone siano altri cosi che il prezzo non salga eccessivamente e tu puoi fare un colpaccio. L’Honor 400 5G ha un bellissimo e generoso display AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima da 5000 nit. Ha poi un peso di 184 grammi con spessore da 7,3 mm e certificazione di grado IP65 per resistere all’acqua e alla polvere.

Viene alimentato dal potente processore Snapdragon 7 Gen 3 con 8 GB di RAM e dal sistema operativo Android 15 con interfaccia Magic OS 9.0. La memoria interna invece in questa versione è da ben 512 GB e dunque non dovrai fare nessun sacrificio in termini di archiviazione. Possiede anche una straordinaria batteria da 5300 mAh con ricarica velocissima da 66 W. E non dimentichiamo lo scomparto fotografico con una fotocamera posteriore da 200 MP e una fotocamera frontale da 50 MP dotate dell’intelligenza artificiale.

Approfitta anche tu di questa promozione più unica che rara prima che finisca. Vai ora su eBay e acquista il tuo Honor 400 5G da 512 GB a soli 315,69 euro, invece che 449,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Ordinò adesso e potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare ulteriori costi.