 Honor 400 5G: "l'underdog" che ha sbaragliato la concorrenza ora in promo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Honor 400 5G: "l'underdog" che ha sbaragliato la concorrenza ora in promo

L'Honor 400 5G è probabilmente uno degli smartphone più sottovalutati ma garantisce ottime performance e ora è da prendere al volo.
Honor 400 5G:
Tecnologia Mobile
L'Honor 400 5G è probabilmente uno degli smartphone più sottovalutati ma garantisce ottime performance e ora è da prendere al volo.

Se sei appassionato di tecnologia, e in particolare di smartphone, sono certo che sei anche tu alla ricerca di quei dispositivi così detti “underdog”. Oggi te ne segnaliamo uno davvero interessantissimo. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello l’Honor 400 5G da 512 GB a soli 315,69 euro, invece che 449,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino del 26% e di un ulteriore sconto con il codice segreto per un risparmio totale di oltre 134 euro. In più questa promozione ti dà la possibilità di pagare in tre comode rate da 110,77 euro a interessi zero con Klarna.

Acquistalo in offerta su eBay

Honor 400 5G: non sottovalutarlo anche tu

Lascia che a sottovalutare questo tipo di smartphone siano altri cosi che il prezzo non salga eccessivamente e tu puoi fare un colpaccio. L’Honor 400 5G ha un bellissimo e generoso display AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima da 5000 nit. Ha poi un peso di 184 grammi con spessore da 7,3 mm e certificazione di grado IP65 per resistere all’acqua e alla polvere.

{title}

Viene alimentato dal potente processore Snapdragon 7 Gen 3 con 8 GB di RAM e dal sistema operativo Android 15 con interfaccia Magic OS 9.0. La memoria interna invece in questa versione è da ben 512 GB e dunque non dovrai fare nessun sacrificio in termini di archiviazione. Possiede anche una straordinaria batteria da 5300 mAh con ricarica velocissima da 66 W. E non dimentichiamo lo scomparto fotografico con una fotocamera posteriore da 200 MP e una fotocamera frontale da 50 MP dotate dell’intelligenza artificiale.

Acquistalo in offerta su eBay

Approfitta anche tu di questa promozione più unica che rara prima che finisca. Vai ora su eBay e acquista il tuo Honor 400 5G da 512 GB a soli 315,69 euro, invece che 449,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Ordinò adesso e potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Samsung ferma Galaxy Z Trifold: è l'inizio della fine per i foldable?

Samsung ferma Galaxy Z Trifold: è l'inizio della fine per i foldable?
Amazfit Balance: elegante, funzionale e ora anche in sconto su Amazon

Amazfit Balance: elegante, funzionale e ora anche in sconto su Amazon
Nothing Phone (3a) Pro da 256GB: il

Nothing Phone (3a) Pro da 256GB: il "diverso" ora anche a un ottimo prezzo
Samsung Galaxy Watch7: un personal trainer e un medico al polso

Samsung Galaxy Watch7: un personal trainer e un medico al polso
Samsung ferma Galaxy Z Trifold: è l'inizio della fine per i foldable?

Samsung ferma Galaxy Z Trifold: è l'inizio della fine per i foldable?
Amazfit Balance: elegante, funzionale e ora anche in sconto su Amazon

Amazfit Balance: elegante, funzionale e ora anche in sconto su Amazon
Nothing Phone (3a) Pro da 256GB: il

Nothing Phone (3a) Pro da 256GB: il "diverso" ora anche a un ottimo prezzo
Samsung Galaxy Watch7: un personal trainer e un medico al polso

Samsung Galaxy Watch7: un personal trainer e un medico al polso
Michea Elia
Pubblicato il
17 mar 2026
Link copiato negli appunti