HONOR 400 è già in sconto: risparmia 146€ sul nuovo smartphone

HONOR 400 è appena stato annunciato ed è già in sconto su eBay. Lo smartphone è il mix perfetto tra potenza, eleganza e qualità del comparto fotografico. Il suo design, con soli 7,3 mm di spessore e un peso contenuto di 184 grammi, si abbina all’originale colorazione Desert Gold (Oro del deserto) per un look premium. Diamo uno sguardo agli altri suoi punti di forza, per capire cosa rende l’offerta imperdibile. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MagicOS e accesso alla piattaforma Google Play.

Ecco l’offerta sul nuovo smartphone HONOR 400

Partiamo dal display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione 2736×1264 pixel e refresh rate da 120 Hz, ideale per lo streaming e l’utilizzo quotidiano delle app. Ci sono poi il potente processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, mentre sul retro trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel (quella frontale è da 50 megapixel). A questo si aggiungono la batteria da 5.300 mAh con ricarica rapida SuperCharge e autonomia elevata, la connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, il supporto Dual SIM e la certificazione IP65 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Fai un salto sulla scheda del prodotto per altri dettagli.

Invece di pagarlo 549 euro come da listino sul sito ufficiale, in questo momento hai la possibilità di acquistare il nuovo smartphone HONOR 400 al prezzo di 403 euro, approfittando di un forte sconto applicato in automatico. Come già anticipato, la colorazione è Desert Gold (Oro del deserto), quella visibile in queste immagini.

La vendita è gestita da un account professionale su eBay con all’attivo migliaia di feedback positivi ricevuti dai clienti. Non lasciarti sfuggire l’occasione e ordinalo subito, così da poterlo ricevere direttamente a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratis.