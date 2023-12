HONOR 50: concludi il 2023 con stile (-28%)

Se stai cercando un compagno tecnologico che unisca stile e potenza, l’HONOR 50 è la scelta perfetta, specialmente ora che è in super sconto del 28% su Amazon. Questo dispositivo è un vero flagship killer, dotato di prestazioni elevate in una scocca ultra moderna. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 429,99 euro, anziché 599,90 euro.

HONOR 50: le scorte a disposizione sono davvero poche

Lo schermo OLED da 6,57″ con bordi curvi a 75° offre un’esperienza visiva immersiva. Con 1,07 miliardi di colori e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, godrai di immagini e video più chiari e vividi che mai.

La funzione di registrazione multi-video è una gioia per gli amanti della fotografia e del vlogging. La fotocamera selfie grandangolare AI, abbinata al riconoscimento automatico multi-viso, cattura ogni momento in modo sorprendente. L’utilizzo simultaneo delle fotocamere anteriore e posteriore aggiunge un tocco creativo alle tue creazioni.

Il design della fotocamera dell’HONOR 50 è un altro punto forte. Con una fotocamera principale da 108 MP, una selfie grandangolare da 8 MP e altre caratteristiche innovative, questo dispositivo è pensato per chi ama catturare ogni dettaglio in modo impeccabile.

La potenza del Qualcomm Snapdragon 778G è il motore dietro le prestazioni elevate di questo smartphone. Il processore quad-core A78 offre una velocità di clock di 2,4 GHz, garantendo prestazioni visive eccellenti durante il gioco con un consumo energetico ridotto.

Infine, la batteria da 4300 mAh supportata da SuperCharge da 66 W assicura che il tuo dispositivo sia sempre pronto all’uso. Una ricarica del 70% in soli 20 minuti ti consente di goderti il massimo della produttività senza interruzioni.

In conclusione, l’HONOR 50 è un concentrato di innovazione e design, rendendolo un compagno ideale per chi cerca un’esperienza tecnologica completa. Con il super sconto del 28% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo al prezzo speciale di soli 429,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono davvero poche.

