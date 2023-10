Honor 90: 5G, tripla camera 200MP e display AMOLED in SCONTO (-50€)

Se stai cercando un nuovo smartphone con caratteristiche eccezionali e un prezzo ancora più interessante, Honor 90 è ciò che fa per te.

L’offerta imperdibile arriva come al solito da Amazon che ti consente di portare a casa Honor 90 a soli 449 euro, risparmiando ben 50 euro grazie a un coupon sconto da spuntare in pagina.

Honor 90 5G in sconto: la scheda tecnica

Con un sistema di fotocamera tripla da 200 MP, puoi scattare foto incredibilmente dettagliate e nitide. Che tu sia un appassionato di fotografia o semplicemente ami catturare momenti speciali, questa fotocamera ti permette di farlo con la massima qualità. La fotocamera selfie da 50 MP è invece perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità.

Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria durante la giornata perché Honor 90 è dotato di una batteria di grandi dimensioni da 5.000 mAh, che supporta un utilizzo per tutto il giorno.

Con una sola carica, lo smartphone è in grado di fornire fino a 19,5 ore di streaming video continuo in locale. Quindi, che tu stia guardando i tuoi contenuti preferiti o lavorando in mobilità, avrai abbastanza batteria per farlo.

Honor 90 presenta un display AMOLED da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La risoluzione elevata di 2664 x 1200, la gamma di colori DCI-P3 al 100% e la luminosità HDR di picco di 1.600 nit ti regaleranno colori vividi e immagini nitide. Inoltre, l’attenuazione Pulse Width Modulation (PWM) di 3.840 Hz riduce l’affaticamento degli occhi, anche in ambienti scarsamente illuminati.

Il telefono è infine alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition 5G a 4 nm, che offre prestazioni eccezionali e gestisce facilmente anche le attività più impegnative. Il recente MagicOS 7.1, basato su Android 13, offre un’esperienza di sistema più intelligente, fluida, sicura ed efficiente.

Non perdere l’occasione di portare a casa l’Honor 90 a un prezzo incredibile. Con un coupon sconto da spuntare in pagina, lo puoi acquistare su Amazon a soli 449 euro invece di 499. Fai il passo intelligente e ottieni un telefono con prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate senza spendere una fortuna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.