HONOR Band 6 al minimo storico con COUPON -20€

Occasione d’oro per mettersi al polso un dispositivo indossabile che unisce design ricercato e funzionalità avanzata: in questo momento, HONOR Band 6 è disponibile su Amazon con un coupon sconto dal valore di 20 euro. Il prezzo scende così al suo minimo storico.

Amazon, offerte per l’estate 2022: HONOR Band 6

Con il suo display da 1,47 pollici su cui mostrare informazioni e notifiche può diventare il compagno ideale per il monitoraggio dell’attività fisica, senza alcuna preoccupazione per quanto riguarda la durata della batteria: fino a due settimane con una sola ricarica. È in grado di effettuare il monitoraggio della frequenza cardiaca e quello della saturazione di ossigeno nel sangue, il calcolo delle calorie bruciate durante le sessioni di allenamento e di calcolare la distanza percorsa. A questo si aggiunge la possibilità di personalizzazione del quadrante con oltre 100 watchface tra le quali scegliere. Tutte le altre informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare HONOR Band 6 al prezzo finale di soli 29 euro invece di 49 euro come da listino. La disponibilità del prodotto è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini subito, domani sarà al tuo polso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.