HONOR Band 6: prezzo stracciato al Black Friday

Ecco un’offerta del Black Friday su Amazon dedicata allo sport e al benessere: HONOR Band 6 è in sconto del 44% rispetto al prezzo di listino. Lo smartband integra funzionalità avanzate per il monitoraggio dell’attività fisica e di parametri come la qualità del sonno, il battito cardiaco e il livello di stress.

Black Friday per il fitness: HONOR Band 6 a -44%

Integra un display a colori da 1,47 pollici su cui sono mostrate informazioni e notifiche. Tra i punti di forza segnaliamo la batteria: fino a due settimane con una sola ricarica. Misura inoltre la saturazione di ossigeno nel sangue, esegue il calcolo delle calorie bruciate e della distanza percorsa durante le sessioni di allenamento. Tutto questo senza dimenticare le possibilità di personalizzazione del quadrante con oltre 100 watchface. Per altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare HONOR Band 6 al prezzo di soli 32,80 euro invece di 59,00 euro come da listino, approfittando di uno sconto del 44%. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito domani l’avrai al polso.

È un regalo di Natale? Ricordiamo che , in occasione della Settimana del Black Friday, Amazon ha esteso il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati fino al 31 gennaio 2023. Tutti i dettagli nella pagina dell’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.