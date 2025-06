HONOR Earbuds Open, le cuffie con traduzione AI Live in tempo reale

Le HONOR Earbuds Open sono uno degli esempi più affascinanti e spettacolari dell’utilità della tecnologia. Il motivo? Grazie all’intelligenza artificiale ti permettono di ascoltare (e capire) in tempo reale la traduzione di qualsiasi dialogo con persone che parlano un’altra lingua. Le HONOR Earbuds Open supportano 15 lingue tra cui l’italiano, il cinese, l’inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco, il russo e l’arabo. Con l’offerta di oggi puoi acquistarle a soli 85,49€. Fatti un regalo perfetto per i tuoi prossimi viaggi.

3 ragioni per scegliere Honor Earbuds Open

Traduzione AI in tempo reale (15 lingue)

Suono sorprendente per auricolari open‑ear

Comfort e funzionalità pratiche apprezzate

Il bello dell’assenza di limiti

Grazie a un design particolarmente curato puoi indossare le HONOR Earbuds Open per ore senza alcun tipo di fastidio o problema. Si adattano perfettamente al tuo orecchio (anche se indossi gli occhiali) e una volta indossate potrai accedere a un’esperienza di ascolto audio notevole (grazie anche ai potenti subwoofer surround) e a tantissime funzionalità.

Non solo la traduzione dal vivo, ma anche la possibilità di interagire con la tua voce con l’agente AI e sfruttare i vantaggi della cancellazione attiva del rumore (che puoi attivare premendo un pulsante) capace di restituirti in ogni occasione un audio preciso e immersivo. Le HONOR Earbuds Open integrano anche tre microfoni e i sensori Bone Voiceprint che ti assicurano una chiarezza della voce impeccabile in ogni circostanza, anche quando c’è forte vento.

Tutte le funzionalità delle HONOR Earbuds Open sono accessibili direttamente dalle cuffie utilizzando i vari controlli gestuali (doppi clic, tripli clic, pressioni prolungate e scorrimento) che ti permettono di avere tutto facilmente sotto controllo.

Ideale per chi…

Viaggia spesso o partecipa a incontri internazionali

Vuole cuffie stabili e non fastidiose

Vuole il meglio degli open-ear, ma con sonorità di qualità

Con un’autonomia di 6 ore (che diventa di 22 grazie alla custodia di ricarica), le HONOR Earbuds Open sono un acquisto irrinunciabile. Approfitta dello sconto per averle a soli 85,49€.