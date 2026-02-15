 Honor Magic 7 Pro 5G: foto da paparazzo, impermeabile e batteria infinita
Oggi puoi avere l'Honor Magic 7 Pro 5G da 512GB a un ottimo prezzo e puoi goderti foto spettacolari, batteria infinita e impermeabilità.
Oggi puoi avere l'Honor Magic 7 Pro 5G da 512GB a un ottimo prezzo e puoi goderti foto spettacolari, batteria infinita e impermeabilità.

Ecco uno smartphone che non fa compromessi e che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo di partenza. Stiamo parlando del mitico e inimitabile Honor Magic 7 Pro 5G che su eBay puoi acquistare a soli 766,26 euro, invece che 1134,94 euro, inserendo il codice promozionale PSPRFEB26 al momento del pagamento.

Una grandissima opportunità quindi per ottenere uno smartphone top di gamma con scomparto camera eccellente, impermeabile e batteria bella grande. In pratica ora, con il doppio sconto di eBay, puoi risparmiare la bellezza di oltre 368 euro. Davvero una promozione da non farsi sfuggire. Ci sono poche unità disponibili per cui fai in fretta.

Honor Magic 7 Pro 5G è spettacolare anche nel prezzo

Honor Magic Pro 5G garantisce prestazioni formidabili, foto eccellenti ed è anche dotato di un ottima batteria, il che lo rende un fantastico smartphone, soprattutto per il prezzo con cui puoi ottenerlo oggi. È dotato di un generoso display OLED da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e luminosità pari a 1600 nit. Pesa 223 grammi, ha uno spessore di 8,8 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP69.

È dotato di uno scomparto camera eccellente con una fotocamera posteriore da 50 MP con lente periscopica da 200 MP, zoom ottico 3X, ultra grandangolare da 50 MP e una fotocamera frontale sempre da 50 MP. Il tutto si traduce in scatti professionali in qualsiasi condizione di luce. Ovviamente non dimentichiamo il potente processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 512 GB. Infine una super batteria da 5270 mAh con ricarica cablata velocissima da 100 W e ricarica wireless da 80 W.

Davvero una forza della natura senza fare compromessi che oggi però potrai avere a molto meno del suo prezzo di listino. Quindi fiondati immediatamente su eBay e acquista il tuo Honor Magic 7 Pro 5G a soli 766,26 euro, invece che 1134,94 euro, inserendo il codice promozionale PSPRFEB26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

