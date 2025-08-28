HONOR Magic V5 arriva in Italia: lo smartphone pieghevole più sottile e potente con AI avanzata

Il settore degli smartphone pieghevoli sta vivendo un’evoluzione senza precedenti e il nuovo HONOR Magic V5 rappresenta una vera e propria pietra miliare in questa trasformazione. Presentato ufficialmente oggi, il dispositivo sarà disponibile in Italia dal 2 settembre al prezzo di 1.999 euro, con un coupon sconto di 300 euro per i primi acquirenti. Con un design elegante, caratteristiche tecniche all’avanguardia e una forte integrazione dell’intelligenza artificiale, il Magic V5 promette di ridefinire gli standard della categoria foldable.

Un design ultra-sottile e resistente: solo 8,8mm di spessore

Uno dei punti di forza di HONOR Magic V5 è il suo profilo ultra-sottile da appena 8,8mm e il peso di soli 217g, caratteristiche che lo rendono uno degli smartphone pieghevoli più leggeri e maneggevoli al mondo. Nonostante queste dimensioni compatte, il dispositivo non sacrifica robustezza: grazie al NanoCrystal Shield antigraffio e al pannello interno rinforzato in fibra di carbonio, offre una resistenza superiore agli urti e all’usura quotidiana.

Inoltre, le certificazioni IP58 e IP59 garantiscono protezione contro polvere e acqua, permettendo agli utenti di utilizzare il device anche in condizioni non ideali, senza preoccupazioni.

Batteria al silicio-carbonio da 5820mAh: autonomia senza compromessi

Uno dei problemi storici degli smartphone pieghevoli è sempre stata l’autonomia. HONOR ha risolto questa criticità con una batteria da 5820mAh che integra un 15% di contenuto in silicio nelle celle. Questa tecnologia al silicio-carbonio non solo aumenta la capacità, ma garantisce una maggiore efficienza energetica e una durata prolungata nel tempo.

Grazie a questa innovazione, l’utente può godere di un’esperienza di utilizzo senza compromessi, sia nelle attività quotidiane che durante sessioni più intense di lavoro o intrattenimento.

Potenza e intelligenza: Snapdragon 8 Elite e AI avanzata

Sotto la scocca, il Magic V5 è spinto dal Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una piattaforma mobile di nuova generazione progettata per supportare funzionalità AI avanzate e offrire prestazioni di livello desktop.

L’integrazione con MagicOS 9.0 porta con sé Google Gemini già preinstallato, trasformando il dispositivo in un vero e proprio hub di produttività intelligente. Grazie a Gemini Live, è possibile avere assistenza in tempo reale su scrittura, apprendimento, traduzioni e condivisione di contenuti multimediali. Inoltre, la gesture “Tap Tap” consente di attivare l’assistente AI con un semplice doppio tocco sul retro del telefono, semplificando al massimo l’interazione.

Fotocamere AI Falcon: creatività senza limiti

Il comparto fotografico è un altro fiore all’occhiello di HONOR Magic V5. Il sistema AI Falcon Camera comprende:

Teleobiettivo periscopico da 64MP Ultra Sensing

Fotocamera principale da 50MP Ultra Light Sensitive

Ultra-Wide da 50MP

Con il supporto dell’HONOR Image Engine, gli utenti possono sfruttare funzioni innovative come AI Enhanced Portrait, AI Super Zoom e Motion Sensing Capture, ottenendo scatti sempre nitidi, luminosi e dinamici.

Per gli amanti della fotografia creativa, la suite AI offre strumenti avanzati come AI Cutout, AI Eraser, AI Outpainting e AI Upscale, che consentono di modificare e migliorare le immagini con un semplice tocco. Inoltre, la funzione AI Image to Video, basata sul modello Google Veo, trasforma le foto statiche in video dinamici in meno di un minuto.

Display ampio con supporto per stilo: produttività al massimo livello

Il Magic V5 integra un display interno da 7,95 pollici e un display esterno da 6,43 pollici, entrambi compatibili con input tramite stilo. Questa caratteristica è pensata per chi desidera prendere appunti, realizzare schizzi o lavorare in modo preciso direttamente sullo schermo.

La modalità Multi-Flex migliorata permette di utilizzare fino a tre applicazioni in contemporanea, semplificando la gestione di documenti, videoconferenze e navigazione. Per chi lavora in mobilità, questa funzione trasforma il pieghevole in un vero e proprio mini-laptop tascabile.

Strumenti AI per produttività e comunicazione

HONOR ha integrato nel Magic V5 una serie di strumenti basati sull’AI che migliorano notevolmente l’esperienza d’uso:

HONOR Notes con riassunto automatico, trascrizione e correzione grammaticale

Recorder con traduzione e trascrizione in tempo reale

AI Call Translation, che traduce le chiamate vocali in 6 lingue direttamente sul dispositivo, senza bisogno di connessione cloud

AI Translation, utile per testi e conversazioni multilingua

Queste funzioni rendono il dispositivo ideale non solo per i professionisti, ma anche per chi viaggia o lavora in contesti internazionali.

Connettività senza confini: HONOR Share e migrazione da iPhone

Il Magic V5 migliora anche l’esperienza di collaborazione multipiattaforma. Con HONOR Share, è possibile trasferire file fino a 60MB/s tra dispositivi Android, iOS, macOS e Windows. Inoltre, HONOR ha introdotto una funzione di clonazione avanzata, che consente di migrare facilmente da iPhone a Magic V5, mantenendo intatti contatti, calendari, note, foto e promemoria.

Il supporto a CAD, EPUB e formati di documenti d’ufficio assicura la compatibilità con i flussi di lavoro più moderni, rendendo il foldable uno strumento versatile e professionale.

Prezzi, bundle e disponibilità in Italia

HONOR Magic V5 sarà disponibile dal 2 settembre 2025 in Italia e in altri mercati europei (Regno Unito, Francia, Germania e Spagna) al prezzo di 1.999 euro, con 300 euro di sconto tramite coupon su honor.com.

Il dispositivo sarà acquistabile nei colori Ivory White, Black e Dawn Gold, e in bundle con HONOR Magic Pen e HONOR Super Charger. Sarà inoltre distribuito nei principali store di elettronica e tramite operatori autorizzati.

HONOR: innovazione e visione globale

HONOR continua a confermarsi come uno dei principali player mondiali nel settore dei dispositivi intelligenti. Con un’attenzione costante a ricerca e sviluppo, l’azienda si impegna a creare prodotti che uniscono tecnologia avanzata, design raffinato e accessibilità.

L’obiettivo di HONOR è costruire un ecosistema tecnologico globale che permetta alle persone di superare i propri limiti e vivere un’esperienza digitale senza confini.

Con il lancio del HONOR Magic V5, l’azienda porta sul mercato europeo uno smartphone pieghevole che combina design elegante, resistenza, potenza hardware, fotocamere AI di ultima generazione e strumenti avanzati di produttività. Un dispositivo pensato non solo per stupire, ma anche per semplificare la vita quotidiana e professionale degli utenti.

Con caratteristiche uniche e un ecosistema di intelligenza artificiale integrata, il Magic V5 non è soltanto un nuovo smartphone, ma una visione concreta del futuro del mobile.