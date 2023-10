Honor Magic Vs2: stampa 3D per la cerniera in titanio

Il produttore cinese ha annunciato il quinto smartphone pieghevole. Il nuovo Honor Magic Vs2, disponibile da oggi in Cina, possiede caratteristiche molto interessante, tra cui il telaio in lega di magnesio e la cerniera in titanio stampata in 3D. È la versione aggiornata del precedente Honor Magic Vs venduto anche in Italia.

Honor Magic Vs2: specifiche e prezzo

Honor Magic Vs2 è più sottile e leggero del primo modello. Lo smartphone misura 157,5×146,2×5,1 millimetri quando aperto e 157,5×74,4×10,7 quando chiuso, mentre il peso è 229 grammi. Lo schermo OLED interno ha una diagonale di 7,92 pollici (2344×2156 pixel). Il display OLED esterno ha invece una diagonale di 6,43 pollici (2376×1060 pixel). Entrambi hanno un refresh rate di 120 Hz.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 8+ Gen 1, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB di storage, tre fotocamere posteriori da 50, 12 e 20 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 2,5x), fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e 5G, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 66 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 7.2 basato su Android 13. A differenza di Huawei, Honor può installare app e servizi Google. I prezzi sono 6.999 yuan (12GB+256GB) e 7.699 yuan (16GB+512GB), ovvero circa 907 e 998 euro (tasse escluse) in base al cambio attuale. Come detto, Honor Magic Vs2 è il quinto smartphone pieghevole del produttore cinese, dopo Magic V, Vs, V2 e V Purse. Quasi certamente arriverà anche in Italia.