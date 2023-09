Honor V Purse: smartphone "borsetta" pieghevole

Insieme al nuovo Honor Magic V2, l’azienda cinese aveva mostrato all’IFA di Berlino uno smartphone pieghevole piuttosto originale. Ora quel “concept” è diventato un prodotto commerciale: Honor V Purse. Come si deduce dal nome, il design è simile a quello di una borsetta. Al momento non è previsto il lancio in Europa.

Honor V Purse: specifiche e prezzo

Il nuovo Honor V Purse è chiaramente uno smartphone “fashion”, in quanto rappresenta il punto di incontro tra tecnologia e moda. Lo smartphone a borsetta ha un spessore di 8,6 millimetri quando chiuso e 4,3 millimetri quando aperto. Questo risultato è stato ottenuto con una nuova cerniera che permette l’apertura verso l’esterno, come i vecchi Huawei Mate X/X2/Xs/Xs 2. Il peso è 214 grammi.

Lo schermo OLED esterno ha una diagonale di 7,71 pollici e una risoluzione di 2348×2016 pixel. Quando piegato diventa da 6,45 pollici (2348×1088 pixel). Sfruttando la funzionalità always-on-display è possibile mostrare sullo schermo il design di una borsetta. Agganciando cinghie o catene alla cerniera si può portare lo smartphone in spalla o in mano.

La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 778G, 16 GB di RAM, 256/512 GB di storage, slot per NM card, due fotocamere posteriori da 50 e 12 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, lettore di impronte digitali laterale, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e 5G. Presenti inoltre due altoparlanti, porta USB Type-C e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 35 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 7.2 basato su Android 13. Honor V Purse è già disponibile in Cina nelle colorazioni blu, nero e oro. Il prezzo base è 5.999 yuan, pari a circa 771 euro (tasse escluse). Non è noto se e quando arriverà in Europa.