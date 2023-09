Honor Magic V2: smartphone pieghevole ultra sottile

Arriva in Europa (e quindi anche in Italia) uno degli smartphone pieghevoli più leggeri e sottili in assoluto. Il nuovo Honor Magic V2, annunciato all’IFA di Berlino, ha uno spessore di appena 9,9 millimetri (quando chiuso) e pesa solo 231 grammi. Il produttore cinese non ha svelato il prezzo, ma sarà certamente inferiore a quello dello Huawei Mate X3.

Honor Magic V2: specifiche complete

Il nuovo Honor Magic V2 ha uno spessore di 9,9 millimetri quando chiuso e 4,7 millimetri quando aperto. Questo “miracolo” è stato ottenuto grazie alla rivoluzionaria cerniera in lega di titanio che supporta fino a 400.000 aperture/chiusure. Lo schermo interno da 7,92 pollici ha un risoluzione di 2344×2156 pixel, mentre quello esterno da 6,43 pollici ha una risoluzione di 2376×1060 pixel. Entrambi sono OLED con refresh rate fino a 120 Hz.

La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB di RAM e 256/512 GB di storage (1 TB per la versione Ultimate). Le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 50, 50 e 20 megapixel, mentre quelle frontali (interna e cover) hanno un sensore da 16 megapixel. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C e la batteria di 5.000 mAh con ricarica rapida da 66 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 7.2 basato su Android 13. A differenza dello Huawei Mate X3, il Magic V2 supporta le app Google. Lo smartphone sarà disponibile nelle prossime settimane. Tre i colori disponibili: nero, viola e oro. Honor comunicherà in seguito quando inizieranno le vendite e il prezzo.