HONOR Magic6 Lite 5G in super offerta su eBay

Chi ha acquistato l’HONOR Magic6 Lite ne ha apprezzato la potenza, l’efficienza, l’eleganza e le prestazioni di livello, perfette per un utilizzo continuativo. Tra gli smartphone di fascia media è quello che unisce meglio numerose caratteristiche top a un prezzo estremamente conveniente. Ora con l’offerta su eBay puoi acquistarlo a soli 177,65€ utilizzando il codice BRANDM25 con il quale ottenere il 15% di sconto.

3 ragioni per scegliere HONOR Magic6 Lite

Fotocamera da 108 MP per scatti super dettagliati

Batteria da 5300 mAh + ricarica rapida da 35W

Display AMOLED da 6.78″ a 120Hz

Cosa rende HONOR Magic6 Lite così apprezzato

Tra le tante caratteristiche distintive che apprezzerai acquistando HONOR Magic6 Lite troverai sicuramente la struttura ultraresistente. Se sei spesso in giro tra ufficio, scuola, palestra e tempo libero con gli amici, puoi contare su un innovativo sistema di protezione a tre livelli che, anche in caso di cadute, assorbe l’impatto e previene i danni.

L’altro motivo per cui credo che l’acquisto dell’HONOR Magic6 Lite a meno di 180€ sia una scelta estremamente conveniente, è la batteria da 5.300 mAh. Puoi arrivare a fine giornata tranquillamente e guardare fino a 17 ore di contenuti in streaming senza rimanere senza autonomia.

E poi c’è un comparto fotografico di livello, come da tradizione HONOR, grazie al quale effettuare in ogni occasione foto e video da condividere con gli amici, pubblicare sui social o conservare per i tuoi ricordi.

Ideale per chi…

Ama fotografare e condividere contenuti di qualità

Vuole uno smartphone veloce, capiente e pronto al 5G

Cerca uno smartphone bello ma resistente

Se stai cercando un nuovo smartphone ma non vuoi spendere troppo o se vuoi fare un regalo di sicuro gradimento, HONOR Magic6 Lite è indubbiamente la scelta migliore. Con il codice BRANDM25 puoi ottenere il 15% di sconto e pagarlo solamente 177,65€. Approfitta di questa offerta!